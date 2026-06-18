La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y a dos años de inhabilitación artística por haber protagonizado un concierto virtual en el que apareció sin velo, en un nuevo caso que expone el endurecimiento de la República Islámica contra mujeres, artistas y voces disidentes.
Recibirá 74 latigazos
Irán condenó a una cantante por mostrarse sin velo en un concierto virtual
También fue inhabilitada por dos años. La sentencia de un tribunal iraní contra Parastoo Ahmadi y su equipo de producción resalta el control estricto sobre expresiones artísticas, evidenciando tensiones entre tradición y libertad creativa.
La cantante iraní Parastoo Ahmadi.
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La sentencia fue dictada por un tribunal de la ciudad de Qom, uno de los principales centros religiosos de Irán, y alcanza también a otras ocho personas del equipo técnico y musical que participaron de la grabación.
Todos fueron condenados a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de veto para ejercer actividades artísticas.
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