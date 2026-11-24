La cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo de producción recibieron 74 latigazos cada uno tras ser condenados por "ofender la moral pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en línea".
Irán castigó con 74 latigazos a una artista por actuar sin hiyab: también le prohibieron cantar
La sanción también alcanzó a cuatro integrantes de su equipo de producción, quienes recibieron el mismo castigo físico y quedaron inhabilitados para desarrollar actividades artísticas durante dos años.
El castigo se llevó a cabo en las oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Qom, en el centro de Irán. Además de los azotes, los cinco fueron sancionados con una prohibición de realizar actividades artísticas y musicales y de salir del país durante dos años.
El video que provocó la condena
El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube una grabación en la que aparecía interpretando una canción sin utilizar el hiyab obligatorio y acompañada por músicos hombres.
La presentación tuvo lugar en Qom, una ciudad ubicada al sur de Teherán. La difusión de esas imágenes derivó en acciones judiciales contra la artista y los integrantes de su equipo de producción.
Los otros cuatro condenados fueron Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.
Las restricciones
En Irán, las mujeres enfrentan severas limitaciones para desarrollar actividades musicales. La legislación del país no les permite grabar discos y establece que solo pueden ofrecer conciertos ante un público exclusivamente femenino.
Además, esas presentaciones no pueden ser registradas mediante cámaras de video o fotografías.
El uso obligatorio del hiyab también representa uno de los principales puntos de conflicto en materia de derechos de las mujeres. Las restricciones sobre la vestimenta estuvieron en el centro de las protestas que estallaron en 2022.
El antecedente de Mahsa Amini
Las manifestaciones comenzaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní detenida por presuntamente incumplir las normas sobre el código de vestimenta.
Parastoo Ahmadi también había enfrentado una denuncia por publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria, vinculada con las movilizaciones que se desarrollaron después de la muerte de Amini.
Las críticas internacionales
La condena contra Ahmadi y sus colaboradores generó cuestionamientos de gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, que calificaron los latigazos como una forma de tortura y una violación del derecho internacional.
El caso volvió a poner en discusión las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán para expresarse artísticamente y las sanciones que pueden recibir por desafiar las normas impuestas por las autoridades.