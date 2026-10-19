Un tribunal de Kenia declaró culpable este lunes (19.10.2026) a un gurú que se autoproclamó predicador y a sus cómplices, acusados de haber asesinado a 191 adeptos, en el marco de una macabra secta que incitaba a pasar hambre.
Ayunar para "conocer a Jesús": condenaron al líder de una secta por el asesinato de 190 niños
Paul Mackenzie fue acusado de incitar a sus seguidores a morir de hambre. Dirigía una secta apocalíptica llamada Good News International Church, la cual sostenía que el fin del mundo era inminente.
Cientos de cadáveres fueron descubiertos desde 2023 en la localidad costera de Malindi, en lo que se conoció como la "masacre del bosque de Shakahola", una de las peores tragedias relacionadas con sectas a nivel mundial.
Ayunar para "conocer a Jesús"
"Estoy convencido de que la fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los 29 acusados por el asesinato de 190 niños y un adulto", afirmó el juez en un tribunal de Mombasa, a orillas del océano Índico.
Paul Nthenge Mackenzie, un extaxista que se autodenominaba pastor, y sus cómplices, se declararon inocentes de 191 cargos de homicidio en 2024. El gurú fue acusado de haber incitado a sus seguidores, miembros de la iglesia Good News International, a ayunar hasta la muerte para "conocer a Jesús".
En los tres años transcurridos desde el siniestro hallazgo, se han desenterrado más cuerpos de niños, mujeres y hombres en los alrededores, lo que eleva el total de víctimas a más de 400.
Niños primero y castigos para los que no seguían las reglas
El tribunal determinó que la directiva de ayunar hasta la muerte se puso en marcha comenzando por los niños, mientras se desplegaban guardias para impedir que escaparan, quiene golpeaban a quienes intentaban huir o comer. Mackenzie también instó a sus seguidores a rechazar la educación y la atención de salud.
Durante la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas, muchos de los cuales viajaron a Mombasa desde comunidades rurales situadas a lo largo de la costa. El caso conmocionó a los kenianos, muchos de los cuales han pedido regulaciones más estrictas en materia de religión.
Durante el juicio, la corte escuchó a más de 120 testigos sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en el complejo de 325 hectáreas ubicado en el bosque de Shakahola, donde el gurú predicaba.