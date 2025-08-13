Más de 140 personas denuncian que fueron abusadas sexualmente por el magnate fallecido Mohammed Al Fayed

La Policía Metropolitana de Londres dice que 146 personas se han presentado para denunciar un delito en su investigación sobre el ex jefe de Harrods, Mohammed Al Fayed.
Scotland Yard dijo que mujeres y hombres habían denunciado delitos y que varios testigos nuevos también se habían comunicado con la fuerza para dar testimonio sobre el ex jefe de Harrods y padre de Dodi, la última pareja de Lady Di.
En una actualización en video enviada a las víctimas, Scotland Yard dijo que mujeres y hombres habían denunciado delitos y que varios testigos nuevos también se habían comunicado con la fuerza para dar testimonio.
La Met está llevando a cabo actualmente una investigación sobre cómo manejó las acusaciones históricas, incluidas agresión sexual y violación, perpetradas por Al Fayed, quien murió en 2023 a los 94 años.
También investiga si otras personas podrían enfrentar cargos por facilitar o asistir en su comportamiento. La policía ha declarado previamente que investiga al menos a cinco personas.
En la actualización, la inspectora detective Karen Khan dijo que la Met estaba trabajando con agencias internacionales, incluidas fuerzas policiales extranjeras. Dijo que era "difícil" decir cuándo podría concluirse la investigación debido al gran número de sobrevivientes que se habían presentado.
También pidió que las víctimas y los testigos siguieran presentándose, pero reconoció que había una "reticencia" por parte de algunos a confiar en la policía.
El mes pasado, la fuerza escribió a las presuntas víctimas pidiendo disculpas y diciendo que "sentían sinceramente" la angustia que habían sufrido porque Al Fayed nunca enfrentaría la justicia.
En una nueva actualización el miércoles, la Met dijo que la forma en que la fuerza trabaja "ha avanzado enormemente y nuestros equipos han transformado la forma en que investigamos las violaciones y los delitos sexuales".
"Estamos trabajando con socios en todo el sistema de justicia penal para garantizar que las víctimas sobrevivientes estén en el centro de nuestra respuesta, con un mayor enfoque en los sospechosos y sus delitos", agregó un portavoz.
“Seguimos apoyando a todas las víctimas e instamos a cualquier persona que tenga información, ya sea que haya sido directamente afectada por las acciones de Mohamed Al Fayed o que sepa de otras personas que pudieron haber estado involucradas o cometido delitos, a que la presente”, añadió.
La última cifra de 146 es más del doble de las 61 personas que, según la Met, habían denunciado la última vez que publicó una cifra en octubre.
Harrods informó que más de 100 víctimas de los abusos de Al Fayed se habían inscrito en su programa de compensación en julio. Al Fayed fue propietario de la lujosa tienda departamental entre 1985 y 2010. La tienda comenzó a emitir compensaciones a fines de abril y el plan permanece abierto para nuevas solicitudes hasta el 31 de marzo de 2026.
Los solicitantes elegibles podrían recibir hasta £385,000 en compensación, más los costos del tratamiento, si aceptan ser evaluados por un psiquiatra consultor, o hasta £150,000 sin una evaluación médica, dijo Harrods en marzo.
También se les ofrece una reunión con un alto representante de Harrods para recibir una disculpa en persona o por vídeo, así como una disculpa escrita.
El alcance del comportamiento depredador de Al Fayed quedó al descubierto gracias a un documental y un podcast de la BBC, transmitidos en septiembre de 2024.
La producción de “Al Fayed: Depredador en Harrods” escuchó el testimonio de más de 20 ex empleadas de Harrods que dijeron que Al Fayed las agredió sexualmente o las violó.Desde entonces, decenas de mujeres más han relatado experiencias similares .
En respuesta a la investigación de la BBC en ese momento, los actuales propietarios de Harrods dijeron que estaban "totalmente consternados" por las acusaciones y que sus víctimas habían sido defraudadas, por lo que la tienda se disculpó sinceramente.
Fue solo después de la transmisión que la Policía Metropolitana reveló que 21 mujeres se habían acercado a ella antes de la muerte de Al Fayed, acusándolo de delitos sexuales como violación, agresión sexual y trata de personas. A pesar de ello, nunca fue acusado de ningún delito.
En octubre, la Met dijo que se habían presentado 40 nuevas acusaciones, incluyendo agresión sexual y violación , contra Al Fayed, que abarcan un período entre 1979 y 2013. Estas acusaciones se sumaban a las 21 que ya había recibido.
La Policía Metropolitana , bajo la dirección de la Oficina Independiente de Conducta Policial, está investigando dos quejas contra ella por su manejo de las acusaciones contra Al Fayed.
