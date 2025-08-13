Reino Unido

Más de 140 personas denuncian que fueron abusadas sexualmente por el magnate fallecido Mohammed Al Fayed

Scotland Yard dijo que mujeres y hombres habían denunciado delitos y que varios testigos nuevos también se habían comunicado con la fuerza para dar testimonio sobre el ex jefe de Harrods y padre de Dodi, la última pareja de Lady Di.