Un avión se estrelló en pleno ensayo para un espectáculo aéreo en Polonia

Se trata de un caza F-16 que chocó este jueves en la previa del Internacional Radom.

El momento de la caída del F-16 en Radom, Polonia. Crédito: EPRA SKYLINE/Damian Banasik
 12:02

Un caza F-16 polaco se estrelló este jueves durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.

El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió. Se desconoce la causa del accidente.

El Espectáculo Aéreo Radom 2025 se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en Radom, en el centro de Polonia, y en él participarán más de 150 aviones de 20 países.

Polish Air Force F-16 fighter jet flies during rehearsal for the annual Radom Air Show, moments before crashing, in Radom, Poland, August 28, 2025, in this still image obtained from social media video. EPRA SKYLINE/Damian Banasik via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.El vuelo previo del F-16 en Radom, Polonia. Crédito: EPRA SKYLINE/Damian Banasik

Adam Szlapka, portavoz del gobierno, comunicó en la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.

Según informó la Fuerza Aérea de Polonia, no se reportaron víctimas en tierra tras el siniestro. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció antes de desplazarse al lugar que se abrirá una investigación para determinar las circunstancias del incidente. Por su parte, Siemoniak declaró a la cadena TVN 24 que se trataba de “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

A man reacts after a Polish Air Force F-16 fighter jet crashed during rehearsal for the annual Radom Air Show, killing the pilot, in Radom, Poland, August 28, 2025, in this still image obtained from social media video. EPRA SKYLINE/Damian Banasik via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.El momento de la caída del F-16 en Radom, Polonia. Crédito: EPRA SKYLINE/Damian Banasik

Polonia dispone de 48 aviones F-16 en configuración Block 52, y apenas una semana antes había firmado un contrato para la modernización de su flota a la versión Block 70. El incidente ha suscitado preocupación sobre la operatividad de los cazas, justo en vísperas de un evento que representa un escaparate fundamental para la aviación polaca y aliados occidentales.

