Un avión se estrelló en pleno ensayo para un espectáculo aéreo en Polonia

Un caza F-16 polaco se estrelló este jueves durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.
El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió. Se desconoce la causa del accidente.
El Espectáculo Aéreo Radom 2025 se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en Radom, en el centro de Polonia, y en él participarán más de 150 aviones de 20 países.
Adam Szlapka, portavoz del gobierno, comunicó en la red social X: “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”.
Según informó la Fuerza Aérea de Polonia, no se reportaron víctimas en tierra tras el siniestro. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció antes de desplazarse al lugar que se abrirá una investigación para determinar las circunstancias del incidente. Por su parte, Siemoniak declaró a la cadena TVN 24 que se trataba de “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.
Polonia dispone de 48 aviones F-16 en configuración Block 52, y apenas una semana antes había firmado un contrato para la modernización de su flota a la versión Block 70. El incidente ha suscitado preocupación sobre la operatividad de los cazas, justo en vísperas de un evento que representa un escaparate fundamental para la aviación polaca y aliados occidentales.
