Socialismo vs ultraderecha

Elecciones en Portugal: Antonio José Seguro y André Ventura pasan al balotaje presidencial

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,82 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, más atrás.