Anuncian liberación de 80 presos políticos detenidos en Venezuela

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.
Las excarcelaciones avanzan lentamente. La ONG Foro Penal dijo que este domingo fueron puestos en libertad un nuevo grupo de personas. El oficialismo asegura que ya son más de 600 los beneficiados.
Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, la medida ocurre en el marco del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy. Probablemente se produzcan más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en X (Twitter).
En la misma plataforma, el abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", agregó.
El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un "número importante" de liberaciones. La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir.
Entre las personas que recuperaron la libertad se destaca Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. Según detalló el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el letrado había sido detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda estaba recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El joven había sido sentenciado previamente a 15 años de prisión, condena que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.
En tanto, Argentina sigue reclamando la liberación de ciudadanos. Entre los detenidos se encuentran Nahuel Gallo, el gendarme detenido desde diciembre de 2024; Germán Darío Giuliani, abogado que viajó a Venezuela por trabajo en abril de 2025 y fue detenido en mayo de ese año; y Roberto Baldo, empresario argentino-venezolano detenido a fines de 2024 junto a su esposa.
El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dado que no existe una lista detallada de dichas liberaciones. El total oficial contrasta con reportes de organizaciones de derechos humanos. Foro Penal, por ejemplo, estima que el total de personas excarceladas es apenas de la mitad.
La nueva tanda de excarcelaciones se produce después de que Rodríguez, que gobierna de forma interina, llamara el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz". "No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo Rodríguez desde el estado La Guaira. "Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.
Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado. También permanecen recluidos Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".