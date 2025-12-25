Batalla clave

El príncipe Harry y una decisión que podría tensar aún más su relación con Meghan Markle

El duque de Sussex logra que el Reino Unido reevalúe su protección oficial, abriendo la puerta a un posible retorno con mayor seguridad a su tierra natal. Esta victoria legal podría complicar más su matrimonio, ya que la duquesa no estaría dispuesta a abandonar sus proyectos en Estados Unidos por mudarse a Reino Unido.