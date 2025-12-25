El príncipe Harry y una decisión que podría tensar aún más su relación con Meghan Markle
El duque de Sussex logra que el Reino Unido reevalúe su protección oficial, abriendo la puerta a un posible retorno con mayor seguridad a su tierra natal. Esta victoria legal podría complicar más su matrimonio, ya que la duquesa no estaría dispuesta a abandonar sus proyectos en Estados Unidos por mudarse a Reino Unido.
Meghan y Harry, duques de Sussex. REUTERS/Nathalia Angarita
El príncipe Harry, duque de Sussex, obtuvo una victoria clave al lograr que el gobierno del Reino Unido reevalúe su esquema de protección oficial, un paso que podría permitirle regresar con mayor seguridad a su país natal y, potencialmente, influir en el futuro de su relación con Meghan Markle, quien según allegados no estaría dispuesta a acompañarlo si la idea implicara abandonar sus proyectos en Estados Unidos.
El pasado 8 de diciembre, Harry logró que el gobierno británico acceda a reabrir la evaluación de riesgo para su protección oficial, lo que abre la posibilidad de que recupere una escolta permanente costeada por el Estado durante sus visitas a Reino Unido.
La seguridad como eje de una posible vuelta
Para Harry, la protección oficial es un punto clave no solo por su bienestar personal, sino también por el posible regreso a Gran Bretaña con su familia. La falta de un esquema fuerte de seguridad estatal ha sido, hasta ahora, uno de los principales motivos por los cuales ha evitado viajes prolongados con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet.
Si la reevaluación resulta favorable, el príncipe podría recuperar escoltas policiales permanentes, abriendo la puerta a visitas más frecuentes e incluso a una posible residencia sostenida en su país de origen.
El impacto en la pareja Sussex
Aunque la decisión sobre la seguridad del príncipe Harry se presenta como un avance en un ámbito legal y logístico, también reaviva especulaciones sobre el estado de su matrimonio con Meghan Markle. Allegados citados en medios británicos sostienen que la duquesa no estaría dispuesta a trasladar sus proyectos personales y empresariales en California si eso implicara mudarse al Reino Unido.
El príncipe podría recuperar escoltas policiales permanentes, abriendo la puerta a visitas más frecuentes e incluso a una posible residencia sostenida en su país de origen.
Esto plantea una disyuntiva personal para Harry: la posibilidad de volver a su país podría empujarlo a enfrentar una encrucijada familiar si Meghan decide no acompañarlo, según fuentes cercanas.
La situación actual se enmarca en el denominado “Mexit”, término que describe la salida de Harry y Meghan de la familia real británica en 2020. Ahora, con este nuevo capítulo legal, se especula sobre un posible retorno parcial del duque de Sussex a la escena británica, algo que podría redefinir no solo su vida profesional, sino también su dinámica familiar.
A cinco años de su alejamiento de la realeza, la pareja enfrenta un momento de decisiones cruciales en el que las aspiraciones de una vida global y los lazos familiares tradicionales chocan.
La duquesa no estaría dispuesta a trasladar sus proyectos personales y empresariales en California si eso implicara mudarse al Reino Unido. REUTERS/Mario Anzuoni
La reciente decisión que posibilita la reevaluación del esquema de seguridad para el príncipe Harry implica más que una cuestión burocrática: abre un nuevo capítulo en su relación con el Reino Unido y pone sobre la mesa una posible reorganización de prioridades personales y familiares.
En ese cruce de caminos, la posición de Meghan Markle será, según allegados, un factor determinante que podría influir en la continuidad o transformación de uno de los matrimonios más seguidos del mundo.