Conflicto y bloqueo

Protestas en Perú dejan al menos 17 heridos y 1.500 turistas varados en Machu Picchu

Manifestaciones por concesión del servicio de buses han bloqueado la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, provocando suspensión del tren, heridos y la evacuación parcial de visitantes, mientras cientos aún permanecen aislados.