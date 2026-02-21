#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Islam

Multitudinaria primera oración del Ramadán en Jerusalén, bajo estricta vigilancia de la policía israelí

Unos 80.000 se congregaron en la Mezquita de Al Aqsa. La prensa internacional observó a la gran multitud esperando ser autorizada por soldados israelíes, mientras tropas con equipo antidisturbios permanecían cerca.

Devotos en la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 20 de febrero de 2026. Xinhua.Devotos en la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 20 de febrero de 2026. Xinhua.
Seguinos en
Por: 

Decenas de miles de fieles rezaron en la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este anexado por Israel, durante la primera oración del viernes (20.02.2026) de este Ramadán, sin que la policía israelí reportara incidentes.

(260220) -- BELEN, 20 febrero, 2026 (Xinhua) -- Palestinos esperan para cruzar un puesto de control israelí mientras se dirigen a la primera oración del viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, en la ciudad cisjordana de Belén, el 20 de febrero de 2026. (Xinhua/Mamoun Wazwaz) (oa) (ra) (ce)Miles de fieles permanecieron en el recinto mientras la oración resonaba por los altavoces.

Muchos entraron en la Ciudad Vieja de Jerusalén por la Puerta de Damasco para llegar a la mezquita, el tercer lugar más sagrado del islam, con cientos de personas dirigiéndose en la misma dirección bajo la atenta vigilancia de la policía israelí.

Miles de fieles permanecieron hombro contra hombro en el recinto mientras la oración resonaba por los altavoces, postrándose en sus alfombras de oración bajo un cielo soleado, con la espalda hacia la icónica cúpula dorada del santuario.

Aunque la mayoría de los fieles vive en Jerusalén Este o en Israel, algunos cruzaron puntos de control israelíes para llegar desde Cisjordania ocupada, incluido Qalandia, principal paso entre Jerusalén y Ramalá.

La prensa internacional observó a la gran multitud esperando ser autorizada por soldados israelíes, mientras tropas con equipo antidisturbios permanecían cerca.

80.000 fieles

El Waqf islámico, organismo jordano que administra el sitio, informó que 80.000 fieles acudieron al recinto para la oración.

Israel desplegó miles de policías adicionales en Jerusalén para vigilar la ciudad santa durante todo el Ramadán y aplicó las mismas restricciones de viaje que el año pasado para los residentes palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

A Muslim worshipper attends the first Friday prayers of Ramadan, at the Al-Aqsa compound, also known to Jews as Temple Mount, in Jerusalem's Old City, February 20, 2026. REUTERS/Ammar AwadUna fiel orando este viernes en el recinto de Al-Aqsa. Reuters.

Israel anunció que emitiría solo 10.000 permisos para palestinos de Cisjordania que desearan asistir a las oraciones semanales del viernes en la Mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán, disponibles únicamente para mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 y niños menores de 12.

Sin incidentes

El portavoz de la policía de Jerusalén indicó en un comunicado que "la oración concluyó sin incidentes".

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Religión
Israel
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro