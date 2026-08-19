Unitree, la pionera china en robots humanoides, protagonizó un debut bursátil explosivo en la bolsa de Shanghái tras presentar humanoides que cautivaron al mundo con acrobacias y volteretas.
Presentaron a "Superman", un robot humanoide que corre más rápido que Usain Bolt
Unitree, la empresa asiática pionera en tecnología, presentó su nueva creación por la que vio sus acciones dispararse más de 600% en su debut bursátil, reflejo de la pujanza del sector y del interés mundial en el sector.
La compañía de Hangzhou vio cómo sus acciones se dispararon hasta 629% desde el precio de oferta y llegaron a 1.100 yuanes al inicio de la sesión en el mercado STAR, para cerrar luego en 845 yuanes con un alza del 460%.
El salto en el mercado bursátil se produjo tras una muestra en la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín, China, donde los robots de Unitree cautivaron a visitantes y periodistas con demostraciones que incluyeron volteretas y baile.
En ese contexto, el robot humanoide llamado Superman fue exhibido como capaz de saltar hasta dos metros y alcanzar 12,66 metros por segundo, una cifra que la empresa comparó con el ritmo promedio del récord humano en 100 metros.
Pujanza del sector
El episodio bursátil se leyó como un reflejo del apetito por la IA física y los robot humanoide en asia, donde China impulsa la robótica como industria estratégica.
La reacción en el mercado mostró cuánto interés genera el sector: analistas interpretaron que la suba explosiva es una señal de especulación sobre la próxima frontera tecnológica y comercial.
Stephen Innes, estratega global de Quintex Intel, afirmó que la subida fue “el mercado disparando una bengala sobre la próxima frontera especulativa de China” y que la IA física se convirtió en objeto de deseo.
La estrella atlética
En la feria, además del robot humanoide Superman, Unitree mostró un Unitree GD01 de tres metros que alterna modos bípeda y cuadrúpedo, y un pequeño humanoide que devolvió golpes en una mesa de ping-pong.
Un video viral mostró que, aunque el robot es capaz de alcanzar gran velocidad, le cuesta frenar en una pista de atletismo, lo que subraya las limitaciones prácticas pese a la espectacularidad de las volteretas.
El fundador y desarrollos de la empresa apuntan a máquinas capaces y versátiles; productos de Unitree ya son usados por académicos y por gigantes tecnológicos como Nvidia, Google y Amazon según fuentes citadas.
Expertos advierten que, pese a los avances, entrenar el “cerebro” de un robot es complejo: “Entrenar el cerebro (de un robot) es una tarea muy difícil”, dijo Zhu Tianle, ingeniero de la primera escuela de robótica de China.
La combinación entre exhibiciones técnicas, cambios bursátiles y la atención en el congreso dejó un efecto concreto en el mercado bursátil y marcó, para observadores, la pujanza del sector en el mundo.