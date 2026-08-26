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Rusia minimizó el impacto del viaje del jefe de la CIA pero reconoció diálogos

Lo afirmó Dmitri Peskov, en nombre del Kremlin, a pesar del paso por Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. REUTERS/Anton VaganovDmitry Peskov, portavoz del Kremlin. REUTERS/Anton Vaganov
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El portavoz del gobierno de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, se refirió hoy a la “profundísima crisis en la que se encuentran las relaciones ruso-estadounidenses”.

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Entonces explicó que, por ahora, es prematuro hablar de hasta qué punto los contactos entre servicios de inteligencia de ambos países llevados a cabo en las últimas horas en Moscú, influirán en la salida de esa crisis.

Contactos entre servicios de inteligencia

“Los contactos en sí mismos entre los servicios especiales son un fenómeno positivo y un proceso positivo. Estos contactos a menudo continúan incluso en los momentos más difíciles de las relaciones bilaterales”, declaró Peskov, citado por el sitio Actualidad RT.

FILE PHOTO: Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year press conference and phone-in, in Moscow, Russia December 19, 2024. REUTERS/Maxim Shemetov/File PhotoDmitry Peskov, portavoz del Kremlin. REUTERS

También aclaró que no se llevó a cabo un encuentro entre Vladímir Putin y Ratcliffe durante la visita a Moscú del director de la CIA.

“Solo puedo decirles que sí hubo contactos a través de los servicios especiales. No se produjeron reuniones con el presidente de Rusia. Eso es todo lo que puedo decir sobre este asunto. Por supuesto, al presidente Putin se le informa de todo sin demora”, señaló el vocero.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó este miércoles que la visita a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, fue “una especie de rutina”.

Trump respondió así a una consulta periodística -según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas- y amplió que se trata de “una especie de lamentaba “decepcionar a la gente”.

Esperanza de Trump sobre el conflicto ucraniano

El mandatario norteamericano expresó su esperanza de que “el conflicto ucraniano termine pronto”.

U.S. President Donald Trump speaks as he hosts a back-to-school-themed event to highlight his administration's education policies, in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., August 24, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstDonald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Recordó que “nunca habría comenzado si él hubiese sido presidente” en 2022, siguió el sitio ruso ya mencionado.

John Ratcliffe es un tipo fantástico […] Ahora, tal vez algo bueno salga de todo esto”, manifestó Trump, añadiendo que EE.UU. está trabajando “muy duro” para que termine esa crisis.

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