Próximos meses

Rusia prepara una vacuna personalizada contra el cáncer: los primeros pacientes recibirán el tratamiento

El Instituto Gamaleya afirma que en breve comenzará a suministrar una vacuna contra el cáncer diseñada con base en datos genéticos individuales. Se trata de un tratamiento experimental que usa tecnología ARN mensajero para estimular la respuesta inmunológica, con aplicación exclusiva y adaptada a cada paciente.