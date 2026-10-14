El actor y comediante Russell Brand, de 51 años se enfrenta a tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y uno de agresión indecente. Las acusaciones, presentadas por seis mujeres, abarcan un período de 10 años, entre 1999 y 2009. Él niega los cargos.
Juicio por violación: para la fiscalía, Russell Brand es un "depredador sexual"
El actor fue descrito como "despiadado" y "depredador sexual" por la fiscalía al comienzo de su juicio por seis casos de violación y agresión sexual este miércoles.
Riel Karmy-Jones KC, en representación de la fiscalía, declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres que las mujeres "no se conocían entre sí", "nunca se habían visto" y "presentaron sus denuncias de forma independiente".
El abogado defensor dijo: "Las circunstancias del delito fueron tan amplias y variadas como la trayectoria profesional del acusado". Dijo que, "independientemente de quiénes fueran esas mujeres y de lo que dijeran o hicieran, Brand no se dejó intimidar".
"Su deseo, un fuerte deseo, de algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz", declaró ante el tribunal.
El fiscal les dijo a los miembros del jurado que Brand sería "amable cuando quería serlo, divertido, sin duda, encantador, incluso simpático, cuando quería algo a cambio". Pero también dijo que sería "exigente, prepotente, un seductor con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que todos sus deseos sean satisfechos".
El fiscal afirmó que, tras los encuentros, Brand "parecía indiferente, normal y no inmutable por lo sucedido". Añadió que "a veces se marchaba inmediatamente después del incidente, a veces poniendo una excusa para irse, o a veces simplemente continuaba como si nada malo hubiera pasado".
Los testimonios de las denunciantes
El miércoles, el jurado escuchó los detalles de los presuntos delitos. La primera denunciante afirma que conoció a Brand antes de que fuera famoso, en 1999, según se informó al jurado.
Ella había asistido a la conferencia del Partido Laborista y fue a un evento paralelo donde habló con Brand. Posteriormente, él supuestamente la violó.
La fiscalía afirmó que cuando Brand fue interrogado por la policía sobre esta acusación de violación, "dijo que, de haber ocurrido, no recordaba el incidente". Añadió que no recordaba el nombre de la primera denunciante y que "nunca había participado en actividades no consentidas".
La segunda denunciante trabajaba para MTV en el momento en que, según ella, Brand la agredió sexualmente. Según contó, Brand le preguntó dónde estaban los baños y la mujer se ofreció a indicárselo.
Según los fiscales, cuando llegaron a los baños, Brand le pidió a la mujer que "entrara" antes de agarrarla del antebrazo. Ella se resistió forcejeando y retrocediendo. Él tenía una expresión que ella describió como desesperada y con los ojos desorbitados, mientras decía: "Por favor, por favor, entra... ¡Vamos!".
La tercera denunciante afirma que Brand la violó oralmente en un baño tras conocerla en una fiesta en 2004. Según se informó al jurado, al minuto de conocerse, en medio de una conversación, se abalanzó sobre ella, le agarró los pechos y se los apretó con ambas manos.
La fiscalía afirmó que la mujer recordaba que él tenía una "sonrisa grande y extraña" en la cara mientras lo hacía, y que luego la agarró del brazo y la arrastró hacia los baños.
La misma mujer declaró ante el tribunal que, mientras se dirigían en coche a otro lugar, Brand se exhibió. «Él dijo: “Vamos, vamos, chúpamela”, a lo que ella simplemente respondió: “No, no”», añadió la fiscalía. «Él simplemente se rió, pero pareció aceptar su negativa».
La cuarta denunciante afirma que Brand la empujó contra una pared en Capital Radio en 2004 o 2005 y la besó "de forma descuidada y agresiva", y "la agarró del cuerpo, por los pechos, los costados y las nalgas, de forma agresiva".
Ella logró apartarlo y él "simplemente se rió entre dientes, como si fuera una broma", dijo el fiscal.
A continuación, el jurado escuchó el testimonio de la quinta denunciante, quien afirma haber conocido a Brand cuando este actuaba en el Hammersmith Apollo de Londres en 2009.
La fiscalía afirmó que su encuentro comenzó con una actividad consensuada, pero que él la violó analmente en una ocasión posterior.
El jurado escuchó cómo la mujer "pasó meses y años culpándose a sí misma", lo que la llevó a sufrir ansiedad y malestar general. Según se informó, Brand le envió un mensaje de texto a la mujer después de verla en un evento el verano siguiente, diciéndole: "Quiero llevarte más lejos".
Ella narró que respondió: "Creo que ya me has llevado al límite; me has tratado como a un animal". Él, supuestamente, respondió: "Lo siento".
La sexta denunciante, que ha acusado a Brand de agresión sexual, afirma que él le exigió un masaje cuando ella se encontraba en una misión laboral en 2009. Según la fiscalía, "cayó de rodillas y apoyó la cabeza directamente en la zona de la ingle de ella".
Tras escuchar los testimonios de las dos últimas mujeres, el fiscal afirmó que Brand declaró a la policía en 2023 que "nunca había participado en actividades sexuales no consentidas y que cualquier relato había sido inventado o creado a raíz de un documental difamatorio y la posterior cobertura de prensa".
El miércoles por la tarde, Mark Pinheiro, antiguo compañero de piso de Brand, fue el primer testigo en prestar declaración.
Pinheiro declaró ante el jurado que Brand le había dicho que tal vez se había excedido un poco con una mujer durante su visita a la conferencia del Partido Laborista en 1999. "Dijo que las cosas se calentaron un poco y se descontrolaron un poco, y que cree que tal vez se excedió un poco." "Esas fueron sus palabras: 'Creo que me he excedido un poco'."
Durante el contrainterrogatorio, Pinheiro fue presionado para que confirmara si recordaba con exactitud el comentario, pero declaró ante el tribunal que estaba seguro de que Brand había dicho "las cosas pueden haber ido un poco demasiado lejos" o "puede que yo haya llevado las cosas un poco demasiado lejos".
El juicio continúa y se prevé que dure seis semanas. Brand acudió al juzgado el miércoles acompañado de su esposa, Laura.
Quién es Russell Brand
Saltó a la fama como monologuista y se convirtió en un nombre conocido en todos los hogares como presentador de programas de televisión como Big Brother's Big Mouth, y con sus propios programas de radio en emisoras como BBC Radio 2 y 6 Music.
Posteriormente, desarrolló una exitosa carrera en Hollywood, protagonizando películas como Olvidando a Sarah Marshall y ¡A por él! En los últimos años, se ha dedicado a los podcasts y actualmente reside en Florida, Estados Unidos.