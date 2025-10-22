Reino Unido

Tailandia permitirá regresar a su país a la “narcoabuela británica” condenada a muerte

Lindsay Sandiford, de 69 años, fue condenada a muerte en la isla de Bali en 2013 después de que se encontraran casi cinco kilos de cocaína con un valor en la calle de 1,6 millones de libras en su maleta cuando llegó en un vuelo procedente de Tailandia en 2012. Mediante un acuerdo, podrá volver a Inglaterra.