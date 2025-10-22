Tailandia permitirá regresar a su país a la “narcoabuela británica” condenada a muerte

Una mujer británica que pasó más de una década en el corredor de la muerte en Indonesia tras ser condenada por tráfico de drogas puede regresar al Reino Unido, según ha declarado el gobierno indonesio.
Lindsay Sandiford, de 69 años, fue condenada a muerte en la isla de Bali en 2013 después de que se encontraran casi cinco kilos de cocaína con un valor en la calle de 1,6 millones de libras en su maleta cuando llegó en un vuelo procedente de Tailandia en 2012. Mediante un acuerdo, podrá volver a Inglaterra.
Lindsay Sandiford, de 69 años, fue condenada a muerte en la isla de Bali en 2013 después de que se encontraran casi cinco kilos de cocaína con un valor en la calle de 1,6 millones de libras en su maleta cuando llegó en un vuelo procedente de Tailandia en 2012.
Ella admitió los delitos, pero dijo que había accedido a transportar la cocaína después de que un sindicato de drogas amenazara con matar a su hijo.
Un acuerdo entre los gobiernos de Indonesia y Gran Bretaña, anunciado el martes, le permitirá regresar al Reino Unido en unas dos semanas junto con el ciudadano británico Shahab Shahabadi.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: "Estamos apoyando a dos ciudadanos británicos detenidos en Indonesia y estamos en estrecho contacto con las autoridades indonesias para discutir su regreso al Reino Unido".
Sandiford, de Cheltenham, Gloucestershire, había enfrentado la amenaza de ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento durante su sentencia en Indonesia.
Shahabadi, de 35 años, había estado cumpliendo cadena perpetua tras ser declarado culpable de tráfico de drogas y se dice que ambos prisioneros británicos padecían problemas de salud.
El ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dijo que había firmado un acuerdo con la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, para el traslado de la pareja.
"Acordamos autorizar el traslado de los prisioneros al Reino Unido. El acuerdo ha sido firmado", declaró Yusril a los periodistas en una conferencia de prensa celebrada previamente en la capital, Yakarta.
La entrega se realizará una vez acordados los detalles técnicos del traslado, cuya organización, según el ministro, podría tardar "alrededor de dos semanas".
En la conferencia de prensa, el Sr. Yusril dijo que ambos prisioneros "están enfrentando actualmente problemas".
La primera, Sandiford, se encuentra mal de salud y ha sido examinada por nuestros médicos, así como por un médico del consulado británico en Bali. Está gravemente enferma.
"El segundo, Shahab Shahabadi, aunque todavía es joven, tiene 35 años y está cumpliendo cadena perpetua, padece varios problemas de salud graves, en particular trastornos de salud mental".
Indonesia y el Reino Unido no tienen un acuerdo formal sobre transferencia de prisioneros; normalmente estos requieren que los prisioneros repatriados cumplan sus condenas en sus países de origen.
Sandiford fue arrestado en un momento en que las autoridades indonesias estaban imponiendo penas más duras a los traficantes de drogas y en 2015 dos hombres australianos fueron ejecutados tras ser condenados por contrabando de heroína .
Jennifer Fleetwood, criminóloga de la Universidad de Londres, formó parte del equipo de apelación de Sandiford en el caso inicial hace 12 años. Dijo que era positivo que la abuela regresara al Reino Unido.
Ella dijo: "Cumplir una pena de prisión con la amenaza de ejecución, no puedo imaginar lo difícil que sería".
"Después de haber pasado tiempo investigando en cárceles en el extranjero, sé que es muy, muy difícil para la gente cumplir una condena en el extranjero. Tienen una gran distancia con su familia debido a sus importantes dificultades lingüísticas", agregó.
"Pero además de eso -prosiguió-, a menudo vemos abusos de los derechos humanos en las cárceles y falta de acceso a la atención sanitaria. Y para alguien que está envejeciendo y tiene necesidades de salud, es un castigo realmente muy duro de cumplir. 12 años es mucho, mucho tiempo".
