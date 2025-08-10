Este domingo

Sismo de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía deja edificios colapsados y heridos

Un fuerte terremoto sacudió la localidad de Sindirgi y la región de Balikesir el domingo 10 de agosto, con eco en Estambul e Ízmir. Se registraron colapsos, rescates y réplicas, mientras las autoridades refuerzan los controles y activan protocolos de emergencia.