Sismo de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía deja edificios colapsados y heridos

La tarde del domingo 10 de agosto de 2025, a las 19:53 (hora local), un sismo de magnitud 6,1 impactó el oeste de Turquía, con epicentro en Sindirgi, en la provincia de Balikesir
Un fuerte terremoto sacudió la localidad de Sindirgi y la región de Balikesir el domingo 10 de agosto, con eco en Estambul e Ízmir. Se registraron colapsos, rescates y réplicas, mientras las autoridades refuerzan los controles y activan protocolos de emergencia.
El movimiento fue percibido en diversas ciudades del país, incluyendo Estambul e incluso la zona turística de Ízmir, generando pánico y preocupación entre los habitantes
La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) informó que al menos diez edificios colapsaron cerca del epicentro
El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, detalló que se logró rescatar a cuatro personas atrapadas y que los equipos continúan trabajando para alcanzar a dos más, ya que una farmacia que funcionaba debajo de uno de los inmuebles quedó completamente destruida
El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, a través de su cuenta en X, destacó la respuesta rápida de AFAD y afirmó que aún no se habían detectado sucesos irreparables, aunque las inspecciones continuaban
Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, aseguró que en esa ciudad no se habían registrado daños, aunque se mantenían operativos preventivos y controles estructurales
Minutos después del sismo principal, se registró una réplica de magnitud 4,6, intensificando la tensión en la población afectada
Turquía se encuentra atravesada por importantes fallas geológicas, lo que la convierte en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del mundo
La memoria del devastador terremoto ocurrido en febrero de 2023, que causó más de 53 000 muertos en el suroeste del país, sigue siendo muy viva
Las autoridades turcas instaron a la población a no ingresar a edificios dañados, ante la amenaza de nuevas réplicas y posibles colapsos
El gobierno nacional, así como el presidente Recep Tayyip Erdoğan, expresaron su deseo de que la situación no derive en víctimas fatales y se mantenga bajo control
