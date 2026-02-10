#HOY:

Operativo conjunto: las armadas de Estados Unidos y Colombia interceptaron un narcosubmarino

La embarcación transportaba 10 toneladas de cocaína. Hace una semana, el presidente colombiano Gustavo Petro visitó a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington en medio de tensas relaciones bilaterales.

La droga estaba valorada en unos 441 millones de dólares. Foto: Departamento de Estado de EEUU.La droga estaba valorada en unos 441 millones de dólares. Foto: Departamento de Estado de EEUU.
Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes (09.02.2026) contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína y detuvieron a los cuatro tripulantes de la embarcación.

(260203) -- WASHINGTON, 3 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Colombia del presidente estadounidense, Donald Trump (d), reuniéndose con el presidente colombiano, Gustavo Petro (i), en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Xinhua/Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia) (jg) (ra) (vf)Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, el 3 de febrero de 2026. Xinhua.

Según el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

"Las fuerzas colombianas de seguridad ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino", inidicó el organismo en la red social X. "Las alianzas sólidas dan resultados contundentes", agregó.

Relaciones bilaterales delicadas en Washington y Bogotá

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Operativos en el océano

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

(260203) -- WASHINGTON, 3 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Colombia del presidente estadounidense, Donald Trump (2-d), estrechando la mano del presidente colombiano, Gustavo Petro (frente), en el Salón Este de la Casa Blanca previo a su reunión, en Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Xinhua/Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia) (jg) (ra) (vf)Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, el 3 de febrero de 2026. Xinhua.

A diferencia de esos operativos, que dejan más de 100 muertos, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

