La muerte de Sulemana Abdul Samed, el hombre más alto de Ghana, ha provocado una oleada de dolor, especialmente en el norte del país, donde su estatura lo había convertido en una celebridad local.
Murió Sulemana Abdul Samed, el hombre más alto de Ghana
Conocido como “Awuche”, medía 2.23 metros y había luchado durante mucho tiempo contra las complicaciones del síndrome de Marfan, el trastorno genético que provocó que tuviera extremidades particularmente largas.
El hombre de 33 años falleció el lunes en un hospital de la ciudad norteña de Tamale, a unos 160 km (100 millas) al sur de su pueblo natal de Gambaga, donde había sido ingresado porque las llagas en sus piernas se habían infectado.
"Todos sabían lo generoso y amable que era. Desde que falleció hasta ahora, mucha gente sigue viniendo a la casa para averiguar qué fue exactamente lo que pasó", declaró a la BBC un familiar, Sulemana Abdul Kudus.
Diagnosticado con gigantismo a los 20 años, medía 223 cm (7 pies y 4 pulgadas) de altura cuando la BBC lo midió en 2023.
¿Podría ser este el hombre más alto del mundo?
Es probable que hubiera crecido aún más antes de su muerte.
Conocido por todos por su apodo Awuche, que significa "Vamos" en idioma hausa, había luchado durante mucho tiempo contra las complicaciones del síndrome de Marfan, el trastorno genético que provocó que tuviera extremidades extremadamente largas.
También había tenido dificultades para pagar sus facturas médicas, pero recientemente encontró un benefactor en el hermano del presidente de Ghana, John Mahama, quien también conoció al gigante de Gambaga.
Ibrahim Mahama, un exitoso hombre de negocios, se había ofrecido a cubrir sus gastos médicos en el Hospital Universitario de Tamale, y a principios de este mes dio una actualización sobre el tratamiento previsto.
Sulemana Abdul Samed, también conocido como Awuche, no había sido medido con precisión hasta que la BBC se hizo cargo de la tarea en 2023.
Kudus declaró a la BBC que las llagas en las piernas de Ache no fueron causadas directamente por el síndrome de Marfan, sino que probablemente fueron una complicación derivada de su enfermedad.
Falleció el lunes por la mañana en el hospital, a pesar de que los médicos afirmaban que había respondido bien al tratamiento.
"Todos estamos muy tristes", dijo Kudus, y añadió que los residentes de Gambaga estaban conmocionados por su repentina muerte.
Famoso dentro y fuera de Gambaga
Awuche había hecho famosa a su aldea.
«Dondequiera que estuviera en el país y le preguntaran, decía que era de Gambaga, y la gente sabía que de allí era el hombre más alto. Eso le daba identidad a la comunidad, y además era muy popular», dijo Kudus.
Awuche no siempre había sido inusualmente alto; fue a los 22 años cuando empezó a crecer más rápido que sus compañeros.
Según declaró a la BBC, trabajaba en una carnicería en Accra, la capital de Ghana, cuando empezó a notar los primeros cambios.
"Me di cuenta de que mi lengua se había hinchado tanto en mi boca que no podía respirar [correctamente]", dijo.
Días después, se dio cuenta de que todas las demás partes de su cuerpo habían empezado a aumentar de tamaño. Finalmente, a Awuche le diagnosticaron el síndrome de Marfan, que afecta a los tejidos conectivos del cuerpo.
El síndrome de Marfan provocó que su columna vertebral se curvara de forma anormal.
Hace nueve años, su estatura le obligó a renunciar a sus sueños de convertirse en conductor y regresar a Gambaga.
Dijo que el síndrome de Marfan también había limitado su vida social, y añadió: "Antes jugaba al fútbol como cualquier otro joven, era atlético, pero ahora ni siquiera puedo caminar distancias cortas".
Sin embargo, en el momento del reportaje de la BBC, parecía mantener una actitud positiva ante la vida y disfrutaba de su estatus de celebridad.
La familia dijo que habían decidido enterrar a Awuche en Tamale en lugar de Gambaga, ya que el pueblo se habría visto desbordado por la cantidad de dolientes.
Con información de BBC