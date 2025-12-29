Reino Unido aseguró el Tapiz de Bayeux por un valor estimado de 800 millones de libras

El Tesoro de Reino Unido se dispone a asegurar el Tapiz de Bayeux contra daños por unos 800 millones de libras mientras esté cedido en el Museo Británico el año que viene.
El bordado de 70 metros de largo que representa la Batalla de Hastings en 1066 viajará desde Bayeux a Londres, como parte de un acuerdo entre los gobiernos de ambas naciones.
El transporte del artefacto y su tiempo de almacenamiento y exhibición estarán cubiertos por el Plan de Indemnización del Gobierno (GIS). El seguro de indemnización cubre situaciones como pérdidas o daños.
Un portavoz del Tesoro dijo que, sin este plan de larga data, "los museos y galerías públicos enfrentarían una prima de seguro comercial sustancial, que sería significativamente menos rentable".
El traslado suscita inquietudes, ya que algunos expertos en arte franceses han sugerido que la obra de casi 1.000 años de antigüedad estaba en un estado demasiado delicado para ser transportada, algo que los funcionarios franceses han negado.
Se entiende que el Tesoro ha recibido una valoración inicial para cubrir el Tapiz de Bayeux, la cual ha sido aprobada provisionalmente. El préstamo no se confirmará formalmente hasta que se reciba la valoración final.
Se estima que la valoración final ronda los 800 millones de libras, según el Financial Times, citando a funcionarios anónimos.
El Tapiz de Bayeux se exhibirá en la Sainsbury Exhibitions Gallery del Museo Británico desde septiembre del próximo año hasta julio de 2027, mientras su sede actual, el Museo Bayeux, se somete a renovaciones.
Compuesta por 58 escenas, 626 personajes y 202 caballos, esta enorme obra maestra retrata una época controvertida en las relaciones anglo-francesas cuando Guillermo el Conquistador arrebató el trono inglés a Harold Godwinson, convirtiéndose en el primer rey normando de Inglaterra.
El plan de indemnización del gobierno permite que se muestren públicamente en el Reino Unido objetos artísticos y culturales, algo que "de otro modo no habría sido posible porque el coste del seguro habría sido demasiado alto".
El programa, creado por primera vez en 1980, ha facilitado numerosos préstamos de alto valor, incluida la obra de Vincent van Gogh, El dormitorio, de 1888, a la Galería Nacional.
Se estima que el plan ahorrará a los museos y galerías alrededor de £81 millones al año en comparación con el coste de contratar un seguro comercial.
A cambio del tapiz de Bayeux, el Museo Británico prestará artículos a Francia, incluidos los artefactos anglosajones del siglo VII descubiertos en el lugar de enterramiento de Sutton Hoo en Suffolk y las piezas de ajedrez de Lewis del siglo XII.
El Tapiz de Bayeux es una obra medieval del siglo XI, famosa por relatar, en imágenes bordadas, la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Mide unos 70 metros de largo y está bordado sobre lino con hilos de lana de colores.
Cuenta la historia de cómo Guillermo, duque de Normandía (Guillermo el Conquistador) derrotó al rey anglosajón Haroldo II en la batalla de Hastings. A través de escenas consecutivas muestra preparativos militares, batallas, barcos, castillos y la vida cotidiana de la época.
Aunque se lo llama “tapiz”, en realidad es un bordado. Se conserva en la ciudad de Bayeux, Francia, y es una fuente histórica clave para entender la Edad Media y uno de los documentos visuales más importantes de la historia europea.