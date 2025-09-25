No se reportaron víctimas

Video: un sismo de magnitud 6,1 sacudió Venezuela y se sintió en varias regiones de Colombia

De acuerdo con los datos preliminares de la entidad, el movimiento telúrico fue percibido en diferentes regiones: La Guajira, Antioquia, Magdalena, Tolima, Risaralda, Atlántico y Bogotá