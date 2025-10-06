#HOY:

Armado con un rifle, abrió fuego en Sidney e hirió a 20 personas

Un hombre de 60 años abrió fuego al azar contra autos y autobuses y fue detenido por las autoridades.

El atacante realizó "entre 50 y 100 disparos". Reuters.
 4:23
Por: 

Veinte personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por un ataque con arma de fuego de hombre, ya detenido y sin aparentes vínculos con actividades terroristas, contra vehículos en Sídney, Australia, informó la Policía el lunes (06.10.2025).

An evidence marker is placed on a waiting station at the site of a shooting incident, where multiple people were wounded on Sunday, in Croydon Park in Sydney, Australia, October 6, 2025. AAP/Sitthixay Ditthavong via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.El tiroteo tuvo lugar la noche del domingo en un barrio del oeste de la ciudad australiana. Reuters.

El tiroteo tuvo lugar la noche del domingo en un barrio del oeste de la ciudad australiana, donde el asaltante, identificado como un varón de 60 años, abrió fuego con un rifle contra automóviles y autobuses al azar.

Un hombre permanece hospitalizado "en estado grave" por el impacto de una bala, mientras otras 19 resultaron con heridas leves, recoge en un comunicado la Policía de Nueva Gales del Sur, jurisdicción cuya capital es Sídney.

Las autoridades lograron capturar al sospechoso menos de dos horas después de los primeros disparos y le incautaron varias armas de fuego.

Police cordon off a waiting station at the site of a shooting incident, where multiple people were wounded on Sunday, in Croydon Park in Sydney, Australia, October 6, 2025. AAP/Sitthixay Ditthavong via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.El hombre abrió fuego con un rifle contra automóviles y autobuses al azar.

El comisario Mal Lanyon declaró -a la emisora 2GB- que el detenido realizó "entre 50 y 100 disparos" y que "no se conocen vínculos (del sospechoso) con actividades terroristas ni con pandillas", mientras la Policía continúa investigando el motivo del asalto.

#TEMAS:
Australia

