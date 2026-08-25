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Un tornado golpeó el sur de Francia: dejó 41 heridos y daños en unas 300 viviendas

El fenómeno se registró durante la tarde del lunes en la localidad de Pomas, cerca de Carcassonne. Los fuertes vientos provocaron destrozos en techos y viviendas, mientras unas 2.800 familias permanecían sin electricidad y los equipos de emergencia trabajaban en la zona.