Una histórica pieza de la Torre Eiffel cambió de dueño en París luego de ser vendida en una subasta organizada por la casa Artcurial. Se trata de un tramo original de la emblemática escalera de caracol del monumento francés, adquirido por un coleccionista privado por unos 450.000 euros, equivalentes a cerca de 523.000 dólares.
Subastaron parte de la escalera original de la Torre Eiffel por más de 450.000 euros
La histórica estructura, desmontada en 1983 durante una remodelación del emblemático monumento parisino, fue adquirida por un coleccionista francés tras superar ampliamente el valor estimado.
La estructura, que data de 1889, mide casi tres metros de altura, pesa 1.4 toneladas y conserva 14 escalones originales. Antes de la subasta, los especialistas estimaban que su valor se ubicaría entre 120.000 y 150.000 euros, aunque el interés de los compradores elevó significativamente el precio final.
Una pieza histórica
El tramo vendido formaba parte de la antigua escalera de caracol que conectaba el segundo y el tercer nivel de la Torre Eiffel. Sin embargo, en 1983, durante la instalación de un ascensor, esta estructura fue desmontada y dividida en 24 secciones de distintos tamaños.
Con el paso del tiempo, esos fragmentos se transformaron en piezas altamente codiciadas entre coleccionistas de objetos históricos y amantes de la arquitectura. Actualmente, varios de esos tramos se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo.
Algunas secciones forman parte de exhibiciones en la Estatua de la Libertad, en Nueva York, mientras que otras se conservan en los jardines de la Fundación Yoishii, en Japón. También existen ejemplares en manos de coleccionistas privados.
El interés sigue creciendo
No es la primera vez que una pieza de la Torre Eiffel alcanza cifras elevadas en subastas internacionales. En 2016, la propia casa Artcurial vendió otro tramo similar, también de 14 escalones, a un comprador asiático por alrededor de 524.000 euros.
Años antes, en 2008, un coleccionista estadounidense marcó un récord al pagar 553.000 euros por otro segmento de la misma escalera.
Para Sabrina Dolla, directora de diseño Art Déco de Artcurial París, adquirir una de estas piezas implica mucho más que comprar un objeto decorativo. Según explicó, representa la posibilidad de quedarse con un fragmento de la historia y del simbolismo que rodea a uno de los monumentos más reconocidos del planeta.
El efecto de los Juegos Olímpicos de 2024
Desde Artcurial señalaron que el interés por la Torre Eiffel creció especialmente después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante el evento deportivo, el monumento ocupó un rol central junto a otros escenarios emblemáticos de la capital francesa, como la Plaza de la Concordia y el Grand Palais.
Ese protagonismo renovó el atractivo del ícono parisino entre coleccionistas y admiradores de la arquitectura histórica, reforzando el valor simbólico y cultural de los objetos vinculados al monumento.
Diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889, la Torre Eiffel se construyó para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Con sus 324 metros de altura, continúa siendo una de las atracciones turísticas más visitadas de Francia.