Trump advirtió que el despliegue militar sobre Irán es "incluso más grande" que en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump indicó este viernes que la flota que se dirige a Irán es "incluso más grande" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.
El presidente de Estados Unidos recordó que avisó al régimen islámico que si ejecutaba a más de 800 personas pagaría "un precio como nadie ha pagado antes".
"Una gran armada, una flota, se dirige ahora mismo hacia Irán, incluso más grande que la que teníamos en Venezuela", señaló el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear antes de emprender acciones militares, el líder republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza".
"Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró. "Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", agregó.
El jueves, el presidente de los Estados Unidos dijo que estaba buscando un acuerdo con el gobierno islámico para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".
Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní, a pesar de la "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista", tras la mortal represión de las protestas masivas, declaró la jefa de la diplomacia del bloque Kaja Kallas.
"La represión no puede quedar sin respuesta", escribió la funcionaria comunitaria en la red social X. "Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición".
Con esta inclusión de esta rama de las fuerzas armadas iraníes en la lista negra de la UE, los europeos se unen así a Estados Unidos, Canadá y Australia.
Irán prometió este jueves con atacar "de inmediato" las bases y portaviones estadounidenses si Washington cumple la amenaza de atacarlo, luego de que la Unión Europea designara "organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución y la ONU llamara a evitar una crisis.
Sometido a una creciente presión tras la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales, que según las oenegés dejó miles de muertos, Irán contraataca verbalmente a las amenazas aunque sin cerrar la puerta al diálogo.
El jueves en la noche, dijo a la prensa: "Tenemos muchos barcos muy grandes y muy potentes navegando hacia Irán en este momento, y sería estupendo no tener que utilizarlos".
Washington ha desplegado durante los últimos días fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaviones Abraham Lincoln.
Un portavoz del ejército iraní, el general Mohamad Akraminia, advirtió más temprano ante la situación en la televisión estatal que "se dará una respuesta contundente de forma inmediata" a cualquier ataque.
Añadió que los buques de transporte de aeronaves estadounidenses tienen graves vulnerabilidades y hay "muchas" bases de ese país que se encuentran "dentro del alcance" de sus misiles.