Estados Unidos

A tres décadas del crimen, sentenciaron a 40 años de cárcel al asesino de Tupac Shakur

El asesinato del artista conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me" conmocionó al país, y era uno de los casos sin resolver más célebres estadounidense. La defensa del exlíder de una pandilla Duane "Keffe D" Davis, afirmó que apelará la sentencia.