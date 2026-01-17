Un argentino resultó gravemente herido tras ser arrastrado por el mar en Punta del Este

Un turista argentino de 50 años vivió una situación crítica este viernes en Punta del Este, Uruguay, cuando una ola de gran intensidad lo golpeó mientras se bañaba en el mar de Playa Zorba y le provocó heridas de gravedad.
El hombre, de 50 años, fue golpeado por una ola y debió ser rescatado por guardavidas antes de ser trasladado a un centro de salud con una lesión en la columna.
Tras el impacto, el hombre fue arrastrado por la corriente y no pudo salir por sus propios medios. La Brigada de Guardavidas actuó de inmediato y logró sacarlo del agua, donde le brindaron asistencia primaria hasta la llegada de una ambulancia del sistema de emergencias.
Ya en la arena, los rescatistas lo inmovilizaron sobre una camilla rígida y le colocaron un cuello ortopédico como medida preventiva, ante la posibilidad de una lesión en la columna.
El turista fue derivado a un centro de salud de la zona, donde los médicos constataron una posible lesión cervical, producto del fuerte golpe recibido por la ola. Permanece bajo observación mientras se le realizan estudios para determinar el alcance de las lesiones.
Desde el municipio de Maldonado destacaron que la rápida intervención del personal de rescate fue determinante para evitar consecuencias mayores.
Playa Zorba es conocida por su oleaje potente, una característica que la convierte en un punto elegido por surfistas y amantes del bodyboard. Sin embargo, esas mismas condiciones representan un riesgo para quienes ingresan al mar sin experiencia o desconocen la fuerza de las corrientes.
El episodio volvió a encender la alerta entre los veraneantes y reforzó el llamado a respetar las recomendaciones de seguridad, especialmente durante la temporada de mayor afluencia turística.