Colombia: revocaron la condena contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

El exmandatario fue sentenciado en agosto a la máxima pena por soborno y fraude procesal, en un caso que lo convirtió en el primer exmandatario de la historia de Colombia en ser condenado penalmente y encarcelado.

Para el Tribunal Superior,la sentencia de primera instancia contra Uribe "incurrió en errores metodológicos".
El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes (21.10.2025) una condena contra el expresidente Álvaro Uribe por sobornar testigos en un entramado sobre su relación con grupos paramilitares antiguerrilla.

Condena histórica

El líder de la derecha colombiana de 73 años se había convertido en agosto en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena por posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

Military police stand guard outside the Administrative Tribunal of Cundinamarca, as the country awaits a ruling on an appeal in a criminal case against former Colombian President Alvaro Uribe, in Bogota, Colombia October 21, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezLa audiencia se llevó a cabo con custodia militar. Reuters.

El juez del tribunal revocó la condena por soborno y un caso de fraude procesal, aunque aún no se ha referido a la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria. La contraparte todavía puede solicitar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

"No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo. Por lo tanto, "la sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador" de este cargo.

Fallo en primera instancia tuvo "errores metodológicos"

La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien está preso y era considerado un testigo clave.

(250729) -- BOGOTA, 29 julio, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 28 de julio de 2025 de una mujer sosteniendo un cartel durante una audiencia del expresidente colombiano, Álvaro Uribe, frente al complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, capital de Colombia. Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado el lunes culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el complejo judicial de Paloquemao ubicado en Bogotá, convirtiéndose en el primer exmandatario en Colombia en ser condenado por un cargo penal. (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (rtg) (ah) (ce)El caso de Uribe divide la opinión púlbica colombiana. Archivo Reuters.

Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aseguró que Diego Cadena, un abogado de Uribe, lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierda Iván Cepeda.

Después de analizar los testimonios de Monsalve, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que "la sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo".

"En consecuencia, el Tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento (caso Monsalve)", agrega el fallo de segunda instancia, cuya lectura continúa sobre el otro delito por el que fue condenado Uribe, el de fraude procesal.

Colombia

