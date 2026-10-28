Dos aviones de pequeño porte chocaron este miércoles por la tarde en la zona de Guazuvirá, en el departamento uruguayo de Canelones. De acuerdo con la información preliminar, al menos una persona murió y se estima que otros tripulantes resultaron heridos, aunque no se precisó la gravedad de las lesiones.
Dos aviones chocaron cerca de un aeródromo en Canelones: al menos un muerto
El siniestro ocurrió este miércoles en Guazuvirá. La información preliminar indica que habría otros tripulantes heridos, aunque no se precisó su estado de salud.
El hecho ocurrió en las proximidades de un aeródromo y motivó la llegada de las autoridades, que comenzaron a relevar la escena y reunir elementos para establecer las circunstancias del impacto. Hasta el momento no se informó la cantidad total de personas que viajaban en las aeronaves.
Las primeras informaciones
Una de las versiones iniciales señala que los aviones podrían haber estado realizando acrobacias cuando se produjo el choque. Esa circunstancia no fue confirmada y forma parte de los aspectos que deberán esclarecerse con el relevamiento de las autoridades en el lugar.
La información disponible tampoco precisó la identidad de la persona fallecida ni de los posibles heridos. El saldo inicial de una víctima fatal fue reportado mientras continuaban las actuaciones en la zona del siniestro, cerca del aeródromo de Guazuvirá.
Relevamiento en la escena
Las autoridades acudieron al lugar para recoger elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Por el momento, no se detallaron los modelos de los aviones involucrados ni las condiciones en las que volaban antes de la colisión registrada durante la tarde.
Los datos difundidos corresponden a una primera evaluación del hecho. Quedaban pendientes la confirmación del número de ocupantes, el estado de los tripulantes heridos y las circunstancias del choque entre las dos aeronaves de pequeño porte.