Fenómeno astronómico

El “sol de medianoche” ya comenzó en Alaska y habrá 84 días seguidos de luz natural

La ciudad de Utqiagvik, en el extremo norte de Alaska, vivió su último atardecer antes de entrar en un período de más de dos meses y medio sin noches. El fenómeno, conocido como “midnight sun”, ocurre cada año por la inclinación de la Tierra y marca el inicio de la temporada de luz permanente en el Ártico.