Fotos y videos: las impactantes imágenes del choque de trenes que enluta a España

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo dejó un saldo preliminar de decenas de víctimas fatales y cientos de heridos, según los reportes difundidos durante la jornada. El siniestro involucró a dos trenes de pasajeros que circulaban por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
La colisión se produjo a la altura de Urda, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Según las primeras informaciones, un tren de la compañía estatal Renfe impactó contra una formación de la operadora privada Iryo que se encontraba detenida sobre las vías.
El choque provocó el descarrilamiento de varios coches. Al menos dos vagones cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de asistencia y rescate de los pasajeros.
El hecho ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, hora local, y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las autoridades desplegaron equipos sanitarios, bomberos y efectivos de seguridad para atender a los afectados.
Cómo fue el choque
De acuerdo con las primeras reconstrucciones difundidas por medios españoles, los dos trenes cubrían servicios con destino a Sevilla desde Madrid. La formación de Renfe habría alcanzado por detrás al convoy de Iryo, que permanecía detenido en el tramo ferroviario.
Entre ambos trenes viajaban más de 500 personas. El servicio de Renfe transportaba alrededor de 397 pasajeros, mientras que la formación de Iryo llevaba unos 147 viajeros, incluido un bebé, según los datos publicados durante las primeras horas posteriores al siniestro.
Las circunstancias que llevaron al impacto permanecían bajo investigación. Entre las primeras hipótesis difundidas por la prensa española figuraba una posible orden de circulación equivocada desde el centro de control ferroviario de Atocha. Sin embargo, la responsabilidad y las causas definitivas deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.
La colisión provocó importantes daños en las formaciones y dejó pasajeros heridos de distinta gravedad. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las personas afectadas, trasladarlas a centros sanitarios y avanzar con las tareas de rescate.
Operativo de emergencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha activó los mecanismos de respuesta ante catástrofes y movilizó recursos sanitarios y de seguridad. En el operativo participaron ambulancias, helicópteros sanitarios, dotaciones de bomberos y efectivos de la Guardia Civil.
Además, se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especializada en actuaciones ante situaciones de gravedad. Los hospitales de la región fueron alertados para organizar la recepción y atención de los heridos.
La magnitud del episodio también motivó medidas extraordinarias en la infraestructura ferroviaria. El administrador de infraestructuras Adif suspendió la circulación de trenes de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía, mientras Renfe anunció medidas para los pasajeros afectados por la interrupción.
Las autoridades pidieron a quienes tenían previsto viajar por ese tramo que consultaran las comunicaciones oficiales antes de dirigirse a las estaciones.
Mientras avanzaban las tareas de asistencia, los organismos intervinientes continuaban reuniendo información para determinar las circunstancias del accidente y precisar el balance de víctimas. La investigación deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué factores operativos o técnicos pudieron intervenir.