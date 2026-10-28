Fotos y videos: las impactantes imágenes del choque de trenes que enluta a España

Colisionaron cerca de Urda, en Toledo. El siniestro provocó decenas de muertes, numerosos heridos y la suspensión de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

A contrarreloj el operativo de rescate. Reuters.

Los servicios de emergencia españoles operando a destajo en el lugar del siniestro. Reuters.

Otra vez, España se convierte escenario de una tragedia ferroviaria. Reuters.

Así quedó la trompa del AVE de Renfe. Reuters.

Tragedia durante las primeras horas del miércoles. Reuters.

Parte de la formación siniestrada. Reuters