Acusan a un profesor francés de violación y agresión sexual a 89 menores en varios países

Se trata de Jacques Leveugle, un supervisor de campamentos de 79 años que se encuentra por violaciones a menores entre 1967 y 2022 en al menos nueve países; incluidos Colombia y Francia. Autoridades llaman a otras posibles víctimas y testigos a manifestarse.
Por el momento, la investigación tiene constancia de 89 víctimas (una cuarentena de ellas ya identificadas) de entre 13 y 17 años que sufrieron agresiones sexuales en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia.
Nacido en Annecy en 1946, el acusado, Jacques Leveugle y que está detenido desde su imputación en 2024, se movió por estos países como supervisor de campamentos y profesor, lo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.
El caso fue descubierto gracias al sobrino del agresor, quien durante una visita de su tío a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB en la que documentaba extensamente sus delitos (por escrito, en forma de diario, y con fotos) y lo reportó a las autoridades.
La información la hizo pública el fiscal de Grenoble (sureste), Étienne Manteaux, en una rueda de prensa.
"Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles idiomas extranjeros, a despertar su interés por la cultura...", indicó el fiscal, que lo describe como un "personaje complejo", citado por el canal televisivo BFM.
La fiscalía indicó que estaba dando publicidad al caso para solicitar la comparecencia de testigos y otras posibles víctimas.
Durante la investigación, Leveugle, también confesó haber asfixiado con una almohada a su madre, que padecía una enfermedad terminal, en la década de 1970, y a su tía, de avanzada edad, en la década de 1990, según la fiscalía de Grenoble, ciudad del sureste del país.
El caso vuelve a remover a la sociedad francesa, tras el macrojuicio contra Joel Le Scouarnec, un excirujano de 74 años, acusado de violar y agredir sexualmente a 299 niños.