Buscan testigos en todo el mundo

Acusan a un profesor francés de violación y agresión sexual a 89 menores en varios países

Se trata de Jacques Leveugle, un supervisor de campamentos de 79 años que se encuentra por violaciones a menores entre 1967 y 2022 en al menos nueve países; incluidos Colombia y Francia. Autoridades llaman a otras posibles víctimas y testigos a manifestarse.