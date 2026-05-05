El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 5 de mayo en Entre Ríos. Además, rige una advertencia por lluvias intensas en sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Tiempo inestable: 4 provincias bajo alerta por fenómenos fuertes
Se esperan tormentas y lluvias intensas en varias regiones, con posibles acumulados de precipitación significativos y fenómenos como granizo y ráfagas de viento.
Ráfagas y granizo
En Entre Ríos, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén acumulados de precipitación entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.
El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.
Lluvias persistentes
En el sur del país, las provincias bajo alerta registrarán lluvias continuas con acumulados estimados entre 20 y 30 mm, aunque podrían superarse en algunas zonas.
En Neuquén, donde el nivel de alerta es mayor en algunos sectores, se esperan valores entre 30 y 60 mm. Además, en áreas de mayor altura no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve.
Cuándo se esperan los fenómenos
Las condiciones climáticas variarán según la región. En Entre Ríos, las tormentas se prevén principalmente durante la tarde y la noche. En Neuquén, las lluvias se extenderán a lo largo de toda la jornada, mientras que en Río Negro se concentrarán en la tarde y noche. En Chubut, el fenómeno se espera hacia el cierre del día.