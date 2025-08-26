Conflicto

Paro de controladores aéreos: cancelaciones, reprogramaciones y alerta del Gobierno

ATEPSA mantiene la huelga escalonada este martes 26 de agosto, con 82 vuelos de cabotaje cancelados y 96 reprogramados entre las 7-10 y las 14-17, afectando a más de 15.000 pasajeros. El Gobierno advirtió sobre sanciones posibles si persisten los paros, mientras el sector aéreo atraviesa un nuevo foco de tensión.