Paro de controladores aéreos: cancelaciones, reprogramaciones y alerta del Gobierno

ATEPSA mantiene la huelga escalonada este martes 26 de agosto, con 82 vuelos de cabotaje cancelados y 96 reprogramados entre las 7-10 y las 14-17, afectando a más de 15.000 pasajeros. El Gobierno advirtió sobre sanciones posibles si persisten los paros, mientras el sector aéreo atraviesa un nuevo foco de tensión.

Los controladores aéreos hacen huelga por mejores salarios y condiciones laborales. Créditos: Agustin Marcarian/Reuters
 15:47
Por: 

Este martes 26 de agosto, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) continúa con su cronograma de paros escalonados que ya habían comenzado el viernes anterior, afectando también el domingo.

People rest at Aeroparque Internacional Jorge Newbery airport as Argentine air traffic controllers strike for improved working conditions and higher wages, in Buenos Aires, Argentina, August 26, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLa gente descansa en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery mientras los controladores aéreos hacen huelga. Créditos: Agustin Marcarian/Reuters

Medida de fuerza

La medida se desarrolla en dos franjas: de 7 a 10 h y de 14 a 17 h, sin suspender las operaciones declaradas de emergencia como sanitarias, humanitarias o de búsqueda y rescate

Según Aerolíneas Argentinas, sobre una operación prevista de 295 vuelos, se cancelaron 82 servicios de cabotaje y se reprogramaron otros 96. Esto repercute en unos 15.000 pasajeros afectados durante el día

Además, considerando la operación nacional e internacional prevén un impacto de entre 310 y 330 vuelos afectados durante toda la jornada

A man holds his luggage as he waits in line at the Aeroparque International Jorge Newbery airport as Argentine air traffic controllers strike for improved working conditions and higher wages, in Buenos Aires, Argentina, August 26, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLos pasajeros con los bolsos esperando poder avanzar. Créditos: Agustin Marcarian/Reuters

El conflicto ya había perjudicado a más de 12.000 pasajeros el domingo pasado —con 42 vuelos cancelados y 122 reprogramados sobre un total de 320—, según reportes recientes

Advertencia del Gobierno

En este nuevo ciclo de paros, el Gobierno nacional advirtió sobre posibles multas y sanciones si la protesta persiste, buscando disuadir la continuidad de las medidas de fuerza

El enfrentamiento también escaló por una denuncia de Aerolíneas Argentinas ante la EANA y la ANAC, aunque el gremio rechaza las acusaciones y reafirma su posición

Mirá tambiénEl Gobierno frenó el paro de controladores aéreos con conciliación obligatoria

ATEPSA exige mejoras salariales ante lo que considera una tarea “altamente estresante”, con sueldos que rondan entre 800.000 y 1,5 millones de pesos

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aliados de los controladores, manifestó su respaldo y advirtió sobre la posibilidad de convocar un paro nacional de pilotos si no avanza la conciliación obligatoria, que fue prorrogada hasta mediados de noviembre

