Conmoción en Balcarce: internaron a seis menores y a su madre por exposición a cocaína

Seis menores de edad y su madre permanecen internados en la ciudad bonaerense de Balcarce luego de que estudios toxicológicos confirmaran presencia de cocaína en sus organismos. La Justicia abrió una investigación para determinar cómo ocurrió la exposición.
Desde el ámbito sanitario se indicó que los pacientes permanecen internados bajo observación médica.
Qué pasó y dónde ocurrió
El episodio se registró en la localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, donde un grupo familiar debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud tras presentar un cuadro compatible con intoxicación.
Los análisis realizados posteriormente confirmaron que seis niños y su madre dieron positivo en cocaína, lo que motivó la inmediata intervención judicial y de organismos de protección de derechos.
Los profesionales evaluaron los síntomas clínicos y avanzaron con estudios toxicológicos para establecer el origen de la sustancia detectada.
Si bien el cuadro generó alarma, las autoridades médicas siguen la evolución de los menores y de la mujer con controles permanentes.
Las autoridades remarcaron la gravedad del hecho y la necesidad de determinar responsabilidades.
Intervención judicial
La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias en las que se produjo la exposición a la droga.
Se busca establecer si se trató de una ingesta accidental, un contacto indirecto o si existió algún otro tipo de situación que haya puesto en riesgo a los menores.
Además, se dio intervención a los organismos de niñez correspondientes para garantizar la protección integral de los chicos.
Actuación de los organismos de protección
Desde los servicios sociales se activaron los protocolos para este tipo de situaciones, con el objetivo de resguardar a los menores mientras avanza la investigación judicial.
El caso generó conmoción en Balcarce y reavivó la preocupación por el impacto de las drogas en el ámbito familiar. La Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer el origen de la intoxicación y definir las medidas a adoptar para resguardar a los niños.