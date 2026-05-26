Especial - Operación Primicia

Evita Montonera: así fue la versión propagandística de “Operación Primicia”

Tras el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, Montoneros difundió su propia lectura del hecho en la revista clandestina Evita Montonera, donde presentó la acción como un triunfo militar y político, pese al alto costo humano y operativo.