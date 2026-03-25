Tras 9 años

Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó a Gualeguaychú por una visita autorizada por la Justicia

La joven de 27 años fue trasladada desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná hasta su ciudad natal para visitar a su abuela materna, en el marco de un permiso humanitario excepcional.