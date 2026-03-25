Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó a Gualeguaychú por una visita autorizada por la Justicia

Luego de casi una década, Nahir Galarza volvió este miércoles a Gualeguaychú en un movimiento inusual dentro de su régimen de detención. La joven fue trasladada desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná hasta la ciudad del sur entrerriano para concretar una visita autorizada por la Justicia a su abuela, que atraviesa un delicado cuadro de salud.
El permiso tuvo carácter humanitario y permitió un encuentro breve con su familiar. Según la información difundida desde medios de Gualeguaychú, la visita se realizó durante la mañana en un domicilio de la ciudad y se extendió alrededor de una hora, antes de que Galarza fuera llevada nuevamente al penal donde cumple su condena.
Brígida Gálvez, abuela de Nahir Galarza
Un traslado excepcional por razones humanitarias
La salida de Nahir de la cárcel no respondió a una modificación de su situación procesal ni a un beneficio permanente, sino a una autorización puntual de la Justicia. El permiso fue concedido para que pudiera ver a su abuela materna, cuyo estado de salud fue señalado como delicado.
El operativo incluyó el traslado desde Paraná hasta Gualeguaychú y el posterior regreso a la unidad penitenciaria. De acuerdo con los reportes conocidos este miércoles, todo se realizó bajo custodia y dentro de un esquema excepcional, vinculado estrictamente a la situación familiar planteada ante la Justicia.
Nahir Galarza
El regreso a la ciudad donde ocurrió el crimen
La visita tuvo además una fuerte carga simbólica porque implicó el retorno de Galarza, tras 9 años en la cárcel, a Gualeguaychú, la ciudad donde vivía y donde en diciembre de 2017 asesinó a Fernando Pastorizzo. Desde entonces, su nombre quedó asociado a uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en la Argentina.
Nahir cumple una condena a prisión perpetua y permanece alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Su situación judicial no cambió con este traslado, que fue otorgado de manera extraordinaria y por un motivo estrictamente humanitario.