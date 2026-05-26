Operación Primicia - Especial

Para entender a Montoneros, hay que conocer la historia: el análisis del politólogo Ricardo Peterlin

El Licenciado en Ciencias Políticas y estudiante de Historia analizó el contexto nacional que rodeó a la Operación Primicia, el secuestro del vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas y el clima político que precedió al golpe militar de 1976.