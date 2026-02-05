Murió Tomy, el chimpancé rescatado de un circo que se volvió emblema del ex Zoológico de La Plata

Tomy, un chimpancé histórico del ex Zoológico de la ciudad de La Plata, murió a los 49 años luego de pasar décadas en el predio, donde era uno de los animales más emblemáticos del actual Bioparque.
Sus cuidadores detectaron el deceso el miércoles por la tarde y señalaron que no presentaba enfermedades ni síntomas previos.
Según se informó, el fallecimiento fue detectado por sus cuidadores durante la tarde del miércoles y, de acuerdo con los controles cotidianos, no se habían registrado alertas previas sobre su estado general de salud.
Desde el Bioparque indicaron que durante la mañana el chimpancé había tenido un comportamiento habitual: recibió sus raciones alimentarias e interactuó con el personal como lo hacía diariamente.
El hallazgo ocurrió cuando los cuidadores se acercaron para darle alimento y, al no responder a los llamados, dieron aviso al Servicio Veterinario, que constató el fallecimiento.
Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes, nació en 1977 y llegó al entonces Zoológico de La Plata el 8 de enero de 1980 tras haber estado en un circo. Vivió 46 años en el lugar y en los últimos tiempos habitaba un espacio adaptado a sus necesidades, con rutina diaria a cargo de un equipo.
Cabe recordar que, desde 2023, cuidadores impulsaron un proyecto judicial para que Tomy fuera declarado “sujeto de derecho”, en el marco de una convivencia cotidiana que describían como cercana y de contacto permanente.