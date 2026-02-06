Confirmaron el segundo nacimiento de un yaguareté en El Impenetrable del Chaco

En una barranca del Bermejo, un cachorro apareció como quien no quiere la cosa y dejó un mensaje claro: el yaguareté está volviendo a criar en libertad en la región del Chaco argentino.
Guías locales y cámaras trampa registraron dos crías en la zona del Bermejo: primero se había visto a Nalá con su cachorro y ahora las nuevas imágenes apuntan a otra hembra, Keraná, también con cría.
El antecedente inmediato se remonta a agosto de 2024, cuando guías locales observaron, sobre una barranca y “sentados de frente”, a la hembra Nalá junto a su cría en la zona del Río Bermejo, dentro del Parque Nacional El Impenetrable. La confirmación se difundió a través de las redes de Fundación Rewilding Argentina.
Ahora, meses después de ese suceso, personal del parque volvió a detectar a un yaguareté con un cachorro, otra vez a orillas del mismo río. Esa vez, la hembra no pudo ser identificada (se presumía que podía ser Nalá), y el juvenil fue visto de lejos, corriendo por la barranca.
En ese segundo avistaje, los observadores repararon en un detalle que parecía menor, pero no lo era: al cachorro le faltaba gran parte de la cola. Ese rasgo distintivo abrió la pregunta que hoy explica el giro de la historia.
Con registros recientes de cámaras trampa instaladas por Rewilding, apareció Nalá en video junto a su cachorro. Y ahí se terminó la confusión: el juvenil que acompaña a Nalá tiene la cola intacta, lo que lo diferencia del ejemplar visto antes.
Ese dato, simple y contundente, confirmó lo más fuerte: no era el mismo cachorro. Se trata de un segundo nacimiento en el área.
A partir de la evidencia, los equipos consideran que la hembra no identificada sería Keraná, también registrada con su cría: el cachorro que presenta la falta de una parte de la cola.
En el mapa de la conservación en Chaco, estas imágenes funcionan como algo más que una noticia linda: refuerzan el seguimiento de la especie y suman información concreta sobre reproducción en estado silvestre dentro del parque.