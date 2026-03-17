Muertes dudosas

El hijo de Yiya Murano aseguró que hubo otras tres víctimas antes de los casos conocidos

El relato incluyó detalles sobre tres mujeres mayores que habrían tenido vínculos económicos con la acusada y fallecieron en circunstancias poco claras, lo que abre interrogantes sobre hechos previos no investigados en profundidad.