Bienestar

Dónde ubicar la cama según el Feng Shui para lograr un sueño reparador

La organización del dormitorio influye en el descanso diario y en la sensación de equilibrio durante la noche. De acuerdo con el feng shui, la disposición del mobiliario dentro del espacio puede favorecer un entorno más armónico que contribuya a mejorar la calidad del sueño.