De Mar del Plata a los grandes sets

La historia de Antonela Scandurra, la argentina que trabaja como artista textil en producciones de Hollywood

Desde estudiar derecho en su ciudad natal hasta ser vestuarista en algunas de las producciones más importantes del cine internacional, la marplatense reescribió su destino durante la pandemia. Dio el salto al vestuario cinematográfico y fue parte de los equipos de Blancanieves y Wicked, entre otros grandes proyectos, con el mismo amor por la moda y el arte que la acompañó desde niña.