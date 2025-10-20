Cabello sano y peinados duraderos: mitos y verdades según un experto en peluquería

El reconocido peluquero Marcelo Barrios compartió con Revista Nosotros sus consejos para que los peinados de fiesta duren más tiempo. Con más de treinta años de experiencia, Barrios explicó: “Una de las cosas importantes para lograr buenas ondas es que el cabello no esté completamente limpio para que los productos se impregnen mejor y el peinado quede firme, sin desarmarse después”.
Sobre la técnica para hacer bucles con la plancha, señaló que “tiene que ver con llegar hasta el final del mechón para que quede bien armado. Además, se acerca el verano y es fundamental que el cabello esté totalmente cuidado con buenos productos, sobre todo profesionales”.
En cuanto al estilo de los peinados, Barrios agregó: “Para mí, los peinados de peluquería para fiestas y eventos tienen que ser totalmente descontracturados; es mi forma de ver la peluquería en cuanto al peinado”.
El estilista ofrece atención personalizada y asesoramiento en tendencias capilares.
Mitos y verdades
El estilista aclaró algunas creencias populares. Respecto a cortar las puntas para acelerar el crecimiento, afirmó: “Es falso. Porque el crecimiento del cabello normalmente, en todos los casos, crece de 1 cm a 1 cm y medio por mes. Lo que se provoca cortando las puntas periódicamente, una vez al mes, es quitar esas puntas florecidas que al final se deshacen”.
Sobre el lavado diario, explicó que “estimula un poco más el bulbo sebáceo en realidad. Para mí es falso, lavarse el cabello todos los días está bien. Por un cabello largo o tratado con colores es ideal trabajarlo, lavarlo al medio por una cuestión del desgaste de los colores que se pueden producir, no por el mismo lavado”.
Barrios destaca la importancia del cuidado profesional del cabello.
En relación al estrés, Barrios señaló: “Es verdadero. Provoca grasitud, caída del cabello, debilidad del cabello y un consejo que puedo llegar a dar para tener un pelo saludable y cómodo es hacer llevar una vida sana. Todo lo que tiene que ver con la salud de la persona va a repercutir tanto en el cabello como en las uñas y la piel”.
Otros mitos desmentidos incluyen dormir con el cabello mojado, que puede dañarlo, y la caspa, que no siempre se debe a falta de higiene: “Puede ser por varios motivos: el estrés, sistema nervioso, algún problema capilar con el bulbo sebáceo. Lo ideal es ir a un especialista de piel y que recomiende algún producto".
Y agregó: "En la peluquería trabajamos con productos totalmente naturales que hacen que el cuero cabelludo quede más limpio”.
Consejos para proteger el cabello en verano
De cara a la temporada de calor, Barrios recomendó cuidados específicos: “Uno de los puntos que debemos tener en cuenta en este verano es usar siempre termoprotectores para el cabello. Tanto para el mar, la pileta, y la exposición del sol. Es importante usarlos antes de pasar una plancha, antes de pasar un secador de cabello y luego aplicar un restaurador de puntas para sellarlas”.
“Los peinados de fiesta deben ser descontracturados”, asegura el reconocido peluquero santafesino.
Asimismo, enfatizó la importancia de la nutrición capilar: “Cuando el cabello se pone muy amarillo y se fue ese color natural que tenía después de un tiempo, es recomendable volver a la peluquería a hacer un baño de luz, hacer un tratamiento de color y también una buena nutrición”.
Finalmente, Barrios señaló los errores más comunes que dañan el cabello: “Hacerse una colita bien apretada… usar productos con alcohol… no hidratarlo nunca… y, entre el sol en la playa o el cloro en la pileta, vamos por el cloro de la pileta”.
Para quienes deseen solicitar un turno, Marcelo Barrios ofrece atención personalizada en su peluquería ubicada en Balcarce 1006 y comparte sus trabajos a través de Instagram: @marcelo_b_peluquería.
