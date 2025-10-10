Rada Tilly, el destino patagónico emergente entre mar, estepa y deporte

Rada Tilly, la ciudad costera más austral de Chubut y una joya de la Patagonia argentina, se consolida como un destino turístico "único y diverso" que va más allá de su imponente geografía.
Ubicada en el centro del Golfo San Jorge, la ciudad costera se destaca por su equilibrio entre naturaleza, deportes y conservación, atrayendo a visitantes en busca de experiencias auténticas.
Con una propuesta que entrelaza la tranquilidad de su estilo de vida, una intensa agenda de deportes y eventos durante todo el año y un rol protagónico en la conservación e investigación de la amenazada ballena Sei, la localidad se proyecta como un referente de turismo sostenible, tal como lo destaca Jorge Mérida, Secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico.
Rada Tilly, ubicada en el centro del Golfo San Jorge, fue fundada el 24 de julio de 1948 y hoy cuenta con unos 15.000 habitantes que eligen la calma y el contacto privilegiado con el mar y la estepa. Su playa, flanqueada por Punta Piedras y Punta Marqués, es el escenario de su propuesta más distintiva.
"La propuesta turística de Rada Tilly hoy se puede describir como única y diversa, combinando naturaleza, cultura, deporte y bienestar", explica Jorge Mérida, enfatizando que el crecimiento de la ciudad se integra con la vida local.
El funcionario subraya la esencia del destino: "Vivir como un radatillense se ha convertido en una experiencia turística en sí misma, ya que la ciudad ofrece un estilo de vida aspiracional: tranquilidad, seguridad, infraestructura moderna y una comunidad cercana y activa".
El gran diferencial de Rada Tilly es el Área Natural Protegida (ANP) Punta Marqués, que celebra 40 años protegiendo un apostadero de lobos marinos de un pelo y ofreciendo miradores de gran altura. Pero es el rol científico del área lo que la proyecta a nivel global.
"Uno de sus rasgos más distintivos es el Área Natural Protegida Punta Marqués, que ofrece un espacio único para la observación de fauna patagónica, como zorros, guanacos y la ballena Sei, cuya población cercana a la costa es única en el mundo por poder avistarse de manera continental", asegura Mérida.
La investigación de la ballena Sei, una especie que estuvo al borde de la extinción por la caza, tuvo a Rada Tilly como epicentro. El investigador Mariano Coscarella ha señalado que la población del Golfo San Jorge permanece excepcionalmente cerca de la costa, un comportamiento que no se registra en otros lugares.
"Evidentemente están regresando al lugar donde estaban antes y es excepcional porque no hay registros en los que la ballena sei esté tan cerca de la costa, se ve que este lugar le es propicio", citan los reportes. Esta relevancia científica "consolida a la ciudad como un referente científico y turístico", complementa el Secretario de Turismo.
Lejos de ser un destino estacional, Rada Tilly se presenta con una agenda nutrida durante todo el año, aunque la oferta "se multiplica de diciembre a marzo" con más de 20 eventos deportivos y culturales.
"El deporte dentro del turismo en Rada Tilly se enmarca en la estrategia de turismo de reuniones y eventos, con más de 20 propuestas deportivas anuales", detalla Jorge Mérida. Eventos como Ola Rada Tilly (que incluye kitesurf, windsurf, kayak y natación en aguas abiertas) o los clásicos encuentros de vóley, rugby, hockey y fútbol en la playa, no solo promueven el encuentro, sino que generan un impacto económico directo en la comunidad.
Deportes acuáticos: surf, SUP, kitesurf, kayak, y natación en aguas abiertas.
Aventura y naturaleza: trekking, senderismo interpretativo, carrovelismo y paseos por la estepa patagónica.
Avistaje de fauna: observación de lobos marinos, guanacos, zorros y, en temporada, la majestuosa ballena Sei y delfines desde los distintos puntos panorámicos, como el Mirador El Arboledo (a 167 metros de altura) o el Mirador Falsa Punta.
El Secretario resalta la magnitud del movimiento: "Tan solo un evento, como el Seven de Rugby, convoca a alrededor de 700 deportistas, lo que equivale a más del 5 % de la población de Rada Tilly, evidenciando la magnitud e impacto que estas propuestas tienen en la ciudad".
Para el visitante que llega desde el Litoral argentino, la recomendación de Mérida es clara: "La forma más rápida y cómoda es volar a Comodoro Rivadavia y luego trasladarse por carretera", ya que Rada Tilly está a solo 15 km al sur de la ciudad vecina.
En cuanto a servicios, la ciudad ofrece una "variada oferta de alojamiento que en su mayoría incluyen bungalows, departamentos, hostería, y camping", adaptándose a distintos presupuestos. La gastronomía no se queda atrás, con propuestas que van desde opciones rápidas hasta propuestas gourmet y de autor, incluyendo platos típicos con cordero patagónico y mariscos frescos.
En resumen, Rada Tilly atrae por su combinación de naturaleza indómita, la posibilidad de "disfrutar de la comodidad urbana y al mismo tiempo de experiencias de contacto directo con la naturaleza", y un compromiso con la ciencia que la posiciona como un destino esencial en la ruta patagónica. Es un lugar donde la aventura, el descanso y el conocimiento se encuentran a orillas del mar más austral.
