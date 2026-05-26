En una noche donde las emociones y los flashes se convirtieron en los grandes protagonistas, la provincia de Misiones logró un hito histórico. Tamara Rogouski, una joven oriunda de la localidad de Iguazú, se consagró este lunes 25 de mayo como la nueva Miss Universo Argentina 2026.
Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026
La joven de 28 años, licenciada en marketing y madre, se coronó en una noche cargada de emociones en Buenos Aires. Ahora, se prepara para representar al país en la cita internacional de Puerto Rico.
El imponente Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de una gala donde la calidez, el compromiso y las historias de vida pesaron más que los viejos estereotipos. Rogouski, de 28 años, se impuso ante otras 31 concursantes de distintos rincones del país, ganándose el derecho de llevar la bandera nacional a la 75° edición del certamen mundial en Puerto Rico.
Con los sentimientos a flor de piel y la corona iluminando su rostro, la flamante soberana no pudo ocultar las lágrimas sobre el escenario tras recibir los atributos de manos de la entrerriana Aldana Masset, su antecesora. 'Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Se que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo', dijo a los medios presentes una vez finalizada la gala.
Una pasarela que abraza nuevas historias
La elección de Tamara no es un dato menor en los tiempos que corren para los certámenes de belleza, los cuales vienen transitando una profunda e indispensable transformación hacia la inclusión y la valoración de perfiles integrales. Rogouski, además de transitar las pasarelas desde los 12 años con una sólida trayectoria en desfiles de Argentina y Paraguay, es profesional del marketing y madre de una pequeña llamada Sophi. Su madurez y su mensaje inspirador calaron hondo tanto en el público como en el jurado.
El camino hacia la corona nacional no fue sencillo. Durante la noche, el jurado —integrado por figuras como la correntina Coty Ramírez, el periodista de espectáculos Gustavo Méndez y ex reinas de belleza— evaluó minuciosamente el desempeño de las participantes en entrevistas personales, pruebas de oratoria, pasarela con trajes de baño y trajes de gala. En una definición reñida, la representante de La Pampa, Daiana Pereyra, se quedó con el segundo lugar, coronando una velada federal de altísimo nivel.
El valor del compañerismo y el sueño internacional
Más allá de la lógica competencia que encierra un certamen de esta envergadura, la misionera prefirió destacar los lazos construidos durante los días de convivencia en Buenos Aires, un rasgo que define su calidez humana. 'Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. Muchas gracias', sumó emocionada al abrazar al resto de las participantes que se acercaron a felicitarla.
Con este triunfo bajo el brazo, la agenda de Tamara Rogouski cambiará de ritmo de manera drástica en las próximas semanas. La profesional de Iguazú comenzará una intensa preparación de cara al mes de noviembre, cuando viaje a Puerto Rico para representar a la Argentina en el certamen global. Allí buscará suceder a la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, con la firme convicción de que la belleza actual se mide, fundamentalmente, en base a los propósitos, el trabajo y los mensajes que se deciden transmitir al mundo.