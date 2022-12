Cada día vale hasta que llegue la oscuridad

"Ayer cumplí setenta años. Vivo solo y lo celebré solo. Nadie me llamó por teléfono, nadie me escribió una tarjeta o una carta. Nadie se ocupó de maldecirme o desearme lo peor. Si dentro de un rato o mañana me muriera, muy pocas perdonas se enterarían de la novedad". Del protagonista de "Mala suerte si ando solo"