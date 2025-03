Aportes del un lector

La inseguridad como política y la desnaturalización del debate social

No es mi intención en el presente, analizar, si la violencia está desmadrada o no, si la criminalidad aumenta o disminuye, si estadísticamente superamos o no a otros países, menos minimizar su existencia, implicancia y su recurrencia. Sí, pretendo descorrer el velo en torno a los intereses que se mueven detrás de las estrategias comunicacionales de estos hechos y reflexionar sobre el impacto de las mismas en el ciudadano.