La Salle volvió a sonreír en el Torneo Clausura de Primera A de la Liga Santafesina. En Cabaña Leiva, donde el campo de juego se presentó en excelentes condiciones, el conjunto colegial venció 2 a 1 a Ciclón Norte de Cayastá, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del certamen.
La Salle se hizo fuerte en Cabaña Leiva
El conjunto colegial derrotó 2 a 1 a Ciclón Norte de Cayastá y sumó tres puntos importantes en la tercera fecha del Clausura. Andreoli y Bútterá marcaron para el ganador, mientras que Vázquez descontó sobre el cierre. La jornada tuvo varios empates y dejó como destacado el triunfo de Unión ante Ciclón Racing. El próximo fin de semana se jugará el clásico Colegial.
Fue un partido que tuvo dos tiempos bien diferentes. Durante la primera mitad, La Salle fue claramente superior, manejó mejor la pelota, encontró los espacios y logró traducir esa superioridad en el marcador. Andreoli fue el encargado de abrir el partido, mientras que Bútterá apareció para estirar la diferencia y darle tranquilidad al equipo local.
Ciclón Norte intentó reaccionar, pero durante esos primeros 45 minutos no consiguió encontrar los caminos para inquietar con continuidad a la defensa colegial. La Salle, en cambio, fue práctico y aprovechó los momentos favorables para irse al descanso con dos goles de ventaja.
La reacción de Ciclón Norte
El complemento mostró otra cara. El conjunto de Cayastá salió decidido a cambiar la historia, adelantó sus líneas y pasó a tener mayor protagonismo. La Salle perdió parte del control que había mostrado en la primera etapa y el partido comenzó a jugarse más cerca del arco local.
Ciclón Norte tuvo su premio sobre los minutos finales, cuando Vázquez consiguió marcar el descuento y puso suspenso al desenlace. Con poco tiempo por delante, el visitante buscó la igualdad, mientras La Salle debió trabajar para sostener una victoria que había construido fundamentalmente durante la primera mitad.
Finalmente, el 2-1 no se modificó. El resultado terminó siendo justo de acuerdo con lo sucedido a lo largo del encuentro y no merece mayores comentarios. Ambos equipos, además, se prestaron para un buen espectáculo, en un escenario que volvió a lucir en muy buenas condiciones.
Una fecha con varios empates
La tercera jornada del Clausura tuvo resultados variados y varios encuentros que terminaron igualados. Newell's y Nacional no pudieron sacarse ventajas y terminaron 0 a 0, mientras que Las Flores II e Independiente repitieron el mismo marcador.
Colón de San Justo tuvo una actuación contundente y superó 3 a 0 a Universidad Nacional del Litoral. También ganó Deportivo Nobleza, que derrotó por el mismo resultado a Cosmos FC.
En otro de los partidos, Colón se impuso 2 a 1 como visitante ante Sportivo Guadalupe, mientras que Ateneo fue contundente frente a Juventud Unida y lo derrotó 4 a 1.
La jornada también registró el 0-0 entre Sanjustino y Náutico El Quillá y el empate 1-1 entre La Perla y Gimnasia y Esgrima. Por su parte, Academia Cabrera consiguió una importante victoria como visitante al superar 3 a 0 a Deportivo Santa Rosa.
El cierre de la fecha entregó uno de los partidos más atractivos: Ciclón Racing y Unión protagonizaron un encuentro cargado de goles que terminó con victoria del conjunto rojiblanco por 4 a 3.
Con la tercera fecha ya en los libros, el Clausura comienza a tomar temperatura. Y la próxima jornada tendrá un condimento especial, porque se disputará el clásico Colegial, que aparece desde ahora como el gran partido destacado de la cuarta fecha.