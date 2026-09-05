Liga Santafesina de Fútbol

La Salle se hizo fuerte en Cabaña Leiva

El conjunto colegial derrotó 2 a 1 a Ciclón Norte de Cayastá y sumó tres puntos importantes en la tercera fecha del Clausura. Andreoli y Bútterá marcaron para el ganador, mientras que Vázquez descontó sobre el cierre. La jornada tuvo varios empates y dejó como destacado el triunfo de Unión ante Ciclón Racing. El próximo fin de semana se jugará el clásico Colegial.