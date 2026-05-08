La Liga Santafesina de Fútbol afrontará este sábado una nueva jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay. Con encuentros determinantes para la pelea en la parte alta de la tabla y otros vitales en la lucha por sumar puntos importantes, la octava fecha tendrá acción en distintos escenarios de la ciudad y la región.
Apertura José Luis Burtovoy: la fecha 8 promete duelos claves y emociones en toda la región
Se juega la octava fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. La jornada comenzó con actividad en San Justo y continuará este sábado con partidos trascendentales en distintos puntos de la región. Unión recibirá a El Quillá en La Tatenguita.
La programación comenzó anoche con victorias de los equipos de San Justo y culminará en Candioti con el duelo entre Juventud Unida y Deportivo Santa Rosa.
La máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol continúa avanzando y este fin de semana vivirá una nueva jornada cargada de expectativa.
El Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, pondrá en marcha este sábado la continuidad de la fecha 8 con partidos que pueden empezar a marcar tendencias importantes en la tabla de posiciones.
La programación ya tuvo su primer capítulo en la semana con actividad en la ciudad de San Justo, donde los representantes locales volvieron a demostrar fortaleza y protagonismo dentro del campeonato.
Ahora, toda la atención se trasladará a los diferentes escenarios donde los equipos buscarán sumar tres puntos fundamentales en un torneo que se presenta cada vez más competitivo y equilibrado.
Uno de los encuentros destacados de la jornada se disputará en el complejo La Tatenguita, donde Unión será local frente a Náutico El Quillá desde las 15.30.
El conjunto rojiblanco intentará hacerse fuerte en casa y continuar creciendo en el certamen, mientras que el Tiburón buscará reafirmar su identidad futbolística y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia. El árbitro del encuentro será Miguel Mesquida.
Otro de los compromisos atractivos tendrá lugar en el predio Nery Alberto Pumpido, escenario donde Cosmos FC enfrentará a Sportivo Guadalupe. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y consolidar sus aspiraciones en el campeonato. El árbitro designado para este cotejo será Carlos Córdoba.
Las Flores II recibirá a Ciclón Norte en un partido que promete intensidad y mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos atraviesan momentos distintos pero comparten la urgencia de sumar unidades importantes para sus respectivos objetivos. Ignacio Castellano será el encargado de impartir justicia.
Por su parte, Independiente será anfitrión de Academia AC en otro duelo que despierta expectativas. El Rojo intentará aprovechar su localía para hacerse fuerte, mientras que la visita buscará dar el golpe y continuar escalando posiciones. Joaquín Urbani fue designado como árbitro principal.
Partidos con mucho en juego en la pelea de arriba
Uno de los partidos más esperados de la fecha se jugará entre Ciclón Racing y La Perla del Oeste. El conjunto de Recreo llega en un gran momento futbolístico y buscará sostener su protagonismo ante un rival siempre complicado y competitivo.
La Perla, que viene mostrando regularidad y buenos resultados, intentará ratificar su candidatura en una cancha difícil. El árbitro del encuentro será Maximiliano Moya.
En San José, Universidad Nacional del Litoral enfrentará a Deportivo Nobleza en un compromiso que aparece como trascendental para ambos.
Universidad quiere continuar afianzando su proyecto deportivo y mantenerse en la conversación de los puestos importantes, mientras que el elenco de Recreo intentará sumar una victoria de peso fuera de casa. Ángel Cristoforato será el juez principal.
En tanto, Gimnasia y Esgrima recibirá a Newell’s Old Boys en otro choque de relevancia dentro de la programación.
El Pistolero buscará hacerse fuerte ante su gente y recuperar terreno, mientras que el conjunto rojinegro intentará continuar por la senda positiva y seguir creciendo en el certamen. Ariel Correa fue confirmado como árbitro del encuentro.
El cierre de la jornada tendrá lugar en Candioti, donde Juventud Unida enfrentará a Deportivo Santa Rosa desde las 16.
El encuentro sufrió una modificación horaria y comenzará media hora más tarde de lo previsto originalmente. Allí, ambos equipos intentarán quedarse con tres puntos de enorme valor pensando en sus aspiraciones dentro del Apertura. Juan Bonnín será el árbitro principal.
Una competencia cada vez más pareja y apasionante
Con el correr de las fechas, el Torneo Apertura José Luis Burtovoy comienza a mostrar una marcada paridad entre los distintos equipos. Cada jornada presenta encuentros equilibrados y resultados ajustados, una situación que mantiene abierta la pelea tanto en la parte alta como en los puestos intermedios de la tabla.
La competencia organizada por la Liga Santafesina de Fútbol continúa ofreciendo un nivel atractivo y escenarios con gran acompañamiento del público. Clubes históricos, instituciones en crecimiento y proyectos deportivos que apuntan al largo plazo conviven en un torneo que refleja el enorme movimiento futbolístico de la región.
Además del aspecto deportivo, cada fin de semana también representa una oportunidad para el encuentro social y familiar alrededor de las canchas. Dirigentes, entrenadores, jugadores y simpatizantes forman parte de una estructura que sostiene el desarrollo permanente del fútbol liguista.
En esta octava fecha habrá equipos que intentarán consolidarse como candidatos firmes, otros buscarán recuperarse de resultados adversos y algunos procurarán dar el golpe para meterse de lleno en la discusión por los primeros lugares.
Lo concreto es que la programación ofrece partidos atractivos y contextos muy parejos, elementos que alimentan el interés de los hinchas.
Cabe recordar que el encuentro entre Colón y Ateneo Inmaculada fue postergado y deberá ser reprogramado próximamente por la organización liguista. De esta manera, la fecha tendrá un partido menos en su desarrollo habitual, aunque igualmente contará con una intensa actividad en distintos escenarios de la ciudad y la región.
La octava jornada del Apertura José Luis Burtovoy vuelve a poner en escena toda la pasión del fútbol santafesino.
Con clubes tradicionales, jóvenes talentos y una competencia que crece semana tras semana, la Liga Santafesina seguirá ofreciendo un espectáculo cargado de emociones, rivalidades históricas y objetivos deportivos que empiezan a definirse a medida que avanza el campeonato.