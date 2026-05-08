Liga Santafesina de Fútbol – Primera División A

Apertura José Luis Burtovoy: la fecha 8 promete duelos claves y emociones en toda la región

Se juega la octava fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay. La jornada comenzó con actividad en San Justo y continuará este sábado con partidos trascendentales en distintos puntos de la región. Unión recibirá a El Quillá en La Tatenguita.