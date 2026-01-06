Estacioná donde quieras: la EPE no puede arreglar un desperfecto por un auto debajo de un transformador

Este martes por la tarde, un inesperado episodio ocurrió en el norte de la ciudad de Santa Fe cuando personal de la Empresa Provincial de la Energía se vio imposibilitada de avanzar en una reparación por un auto mal estacionado.
El insólito hecho tuvo lugar en la zona de la Av. Aristóbulo del Valle al 7700. Allí, la empresa provincial debe realizar una tarea de mantenimiento y se ve imposibilitada por la presencia de este vehículo.
Este martes por la tarde, un inesperado episodio ocurrió en el norte de la ciudad de Santa Fe cuando personal de la Empresa Provincial de la Energía se vio imposibilitada de avanzar en una reparación por un auto mal estacionado.
Según informaron desde la EPE, la insólita situación ocurre en la zona de Aristóbulo del Valle al 7700, donde los operarios deben trabajar sobre un transformador y está obstaculizado por un vehículo.
"Se dio aviso a la municipalidad y cuando lo retiren se trabajará para normalizar el servicio", dijeron fuentes de la prestataria.
Ante la consulta, sobre qué lugar está afectado por este problema, desde la EPE aseguraron que se trata del sector comprendido por Regimiento 12 de Infantería a Larrea y de Av. A del Valle a Rivadavia.